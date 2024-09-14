https://ria.ru/20240914/minpromtorg-1972644235.html

В России с первого октября проиндексируют утильсбор на автомобили

В России с первого октября проиндексируют утильсбор на автомобили - РИА Новости, 14.09.2024

В России с первого октября проиндексируют утильсбор на автомобили

Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники начнет действовать с 1 октября, сообщили в Минпромторге. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:26

2024-09-14T05:26

2024-09-14T10:03

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники начнет действовать с 1 октября, сообщили в Минпромторге. "Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники", — пояснили в ведомстве.На первом этапе сбор на автомобили и прицепы увеличат в среднем на 70-85 процентов, а в дальнейшем его будут индексировать на десять-двадцать процентов с 1 января каждого последующего года.В Минпромторге уточнили, что в отношении авто, импортированных до 1 октября, будут действовать предыдущие коэффициенты (при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября). Для дорожно-строительной техники ставка будет увеличиваться на 15 процентов ежегодно с 1 января 2025 года. При этом для некоторых видов спецтехники, производство которых в России пока на этапе освоения, предусматривается отложенная индексация — она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.В ведомстве отметили, что коэффициенты, по которым рассчитывается утилизационный сбор, формируются с учетом прогнозируемой инфляции и влияния макроэкономических факторов. При этом министерство пообещало следить, чтобы отечественные производители проводили ответственную ценовую политику, и принять меры господдержки в отношении российских предприятий, чтобы индексация не сказалась на стоимости выпускаемой техники.Что касается импортных автомобилей, то здесь останутся без изменений льготные коэффициенты для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования. "Решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме. Новые коэффициенты будут действовать как для производителей техники, так и для импортеров", — добавили в Минпромторге.По словам представителя "АвтоВАЗа", поэтапное повышение утилизационного сбора станет стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории России. Кроме того, иностранцы станут заинтересованы в локализации поставщиков и создании партнерских проектов с российскими автопроизводителями. Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства, добавил представитель автозавода. Это путь долгосрочного и технологически независимого развития, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240913/kasko-1972423549.html

https://ria.ru/20240910/pravitelstvo-1971750691.html

https://ria.ru/20240801/ekspert-1963342648.html

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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз