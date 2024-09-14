https://ria.ru/20240914/mikrozaymy-1972645589.html

Россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы

Россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы - РИА Новости, 14.09.2024

Россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы

Доля заявок от россиян с высшим образованием на микрозаймы выросла в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:16

2024-09-14T06:16

2024-09-14T06:16

экономика

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Доля заявок от россиян с высшим образованием на микрозаймы выросла в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7 процентного пункта, до 58,3%, а уровень одобрения по таким клиентам – на 3,4 процентных пункта, до 62,1%, следует из исследования сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "По итогам января-августа 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года доля заявок от граждан с высшим образованием в общем объеме выросла в среднем на 6,7 процентного пункта. Одновременно по данному клиентскому сегменту увеличился уровень одобрения - на 3,4 процентного пункта в январе-августе 2024 года относительно января-августа 2023 года", - говорится в исследовании. На долю обращений от граждан с высшим образованием в январе-августе 2023 года, как пояснили в Moneyman, приходилось в среднем 51,6%, в январе-августе 2024 года показатель вырос до 58,3%. Уровень одобрения по таким клиентам в январе-августе 2023 года составлял в среднем 58,7%, в январе-августе 2024 года показатель вырос до 62,1%, добавили там. Также выросла средняя запрашиваемая сумма у таких клиентов. Если в январе-августе 2023 года она составляла 14,23 тысячи рублей, то в январе-августе 2024 года показатель вырос на 19,2%, до 16,96 тысячи рублей. "Рост доли таких обращений наблюдается на фоне усиления в 2024 году регулирования, направленного на снижение темпов роста закредитованности населения. Речь идет о макропруденциальных лимитах, ограничивающих выдачу финансирования гражданам с высокой долговой нагрузкой", - поясняется в исследовании. В результате, как считают аналитики сервиса, микрофинансовые организации стали привлекать наиболее платежеспособных клиентов, обладающих соответствующим уровнем долговой нагрузки. Под одновременное соответствие этим требованиям в большей степени подпадают работающие в статусе специалистов граждане с квалифицированными профессиями, и, соответственно, высшим образованием, отмечается в исследовании. "Усиление аналогичных регуляторных ограничений происходит и в банковском секторе. Часть столкнувшихся с отказами банковских клиентов, имеющих высшее образование, обращаются в МФО. В свою очередь с учетом высокого качества риск-профиля таких клиентов и привычных им финансовых "аппетитов" это толкает вверх показатели уровня одобрения и средней запрашиваемой суммы соответственно", - приводятся в исследовании слова генерального директора Moneyman Александра Пустовита.

https://ria.ru/20240819/rynok-1967167990.html

https://ria.ru/20240907/zaymy-1971207871.html

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