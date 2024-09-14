https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664788.html
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2024
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по её территории, просто пугают, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:57
2024-09-14T10:57
2024-09-14T10:57
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по её территории, просто пугают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают", - написал Медведев. Он отметил, что Запад считает, что России ядерный конфликт "ни к чему" и она может "потерять больше", включая поддержку "глобального юга".
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев
Медведев: Запад считает, что русские не пересекут черты в ответ на удары по ним