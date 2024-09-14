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Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2024
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10:57 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664788.html
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2024
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по её территории, просто пугают, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:57
2024-09-14T10:57
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по её территории, просто пугают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают", - написал Медведев. Он отметил, что Запад считает, что России ядерный конфликт "ни к чему" и она может "потерять больше", включая поддержку "глобального юга".
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Заигравшийся в войну Запад считает, что русские его пугают, заявил Медведев

Медведев: Запад считает, что русские не пересекут черты в ответ на удары по ним

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заигравшийся в войну Запад считает, что русские, говоря об ответе на удары по её территории, просто пугают, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«
"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты. Они просто пугают", - написал Медведев.
Он отметил, что Запад считает, что России ядерный конфликт "ни к чему" и она может "потерять больше", включая поддержку "глобального юга".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
08:00
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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