https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664227.html
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара - РИА Новости, 14.09.2024
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара
Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:46
2024-09-14T10:46
2024-09-14T10:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "До сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ответа ядерным оружием