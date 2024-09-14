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Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664227.html
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара - РИА Новости, 14.09.2024
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара
Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:46
2024-09-14T10:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "До сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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россия, курская область, курск, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара

Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ответа ядерным оружием

© AP PhotoПоврежденный при атаке ВСУ памятник Ленину в городе Суджа Курской области
Поврежденный при атаке ВСУ памятник Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo
Поврежденный при атаке ВСУ памятник Ленину в городе Суджа Курской области
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"До сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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