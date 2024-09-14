https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664227.html

Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара

Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара - РИА Новости, 14.09.2024

Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара

Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:46

2024-09-14T10:46

2024-09-14T10:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "До сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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курская область

курск

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, курск, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф