https://ria.ru/20240914/medvedev-1972662894.html

Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев

Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2024

Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев

Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:35

2024-09-14T10:35

2024-09-14T10:35

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, безопасность