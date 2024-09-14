https://ria.ru/20240914/medvedev-1972662894.html
Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев
Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2024
Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев
Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:35
2024-09-14T10:35
2024-09-14T10:35
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Ядерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил Медведев
Медведев назвал ядерный конфликт плохой историей с тяжелейшим исходом