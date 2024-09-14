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Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 14.09.2024 (обновлено: 10:39 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/medvedev-1972661338.html
Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине
Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине
Россия проявляет терпение в вопросе ядерного ответа на действия Запада в украинском конфликте, но любому терпению приходит конец, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:15
2024-09-14T10:39
украина
специальная военная операция на украине
россия
джо байден
дмитрий медведев
сша
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия проявляет терпение в вопросе ядерного ответа на действия Запада в украинском конфликте, но любому терпению приходит конец, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Он отметил, что ядерный конфликт "действительно никому не нужен" и что Москва "проявляет терпение", не используя ядерный потенциал для ответа на действия Запада в украинском конфликте, в том числе, разрешение наносить удары высокоточным оружием вглубь РФ."Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец", - подчеркнул Медведев.Он отметил, что умеренные западные аналитики, которые предупреждают о возможности ядерного ответа и о том, что "ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении", могут оказаться правы.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240912/nato-1972267154.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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украина, россия, джо байден, дмитрий медведев, сша, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев, США, В мире
Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине

Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия проявляет терпение в вопросе ядерного ответа на действия Запада в украинском конфликте, но любому терпению приходит конец, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он отметил, что ядерный конфликт "действительно никому не нужен" и что Москва "проявляет терпение", не используя ядерный потенциал для ответа на действия Запада в украинском конфликте, в том числе, разрешение наносить удары высокоточным оружием вглубь РФ.
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"Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что умеренные западные аналитики, которые предупреждают о возможности ядерного ответа и о том, что "ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении", могут оказаться правы.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
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Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДжо БайденДмитрий МедведевСШАВ мире
 
 
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