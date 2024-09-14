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В Курской области ВСУ сожгли дом многодетной семьи - РИА Новости, 14.09.2024
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https://ria.ru/20240914/kurskaya-1972665775.html
В Курской области ВСУ сожгли дом многодетной семьи
В Курской области ВСУ сожгли дом многодетной семьи - РИА Новости, 14.09.2024
В Курской области ВСУ сожгли дом многодетной семьи
Жительница курского приграничья Валентина Латышева, которая ждёт седьмого ребенка, рассказала РИА Новости, что их единственное жильё - небольшой дом сожгли... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:45
2024-09-14T11:45
специальная военная операция на украине
россия
москва
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Жительница курского приграничья Валентина Латышева, которая ждёт седьмого ребенка, рассказала РИА Новости, что их единственное жильё - небольшой дом сожгли дронами ВСУ, сейчас семья находится в ПВР, организованном правительством Москвы. У супругов Латышевых из села, расположенного на границе с Украиной, шестеро детей - от полутора до 16 лет. Сейчас многодетная мама снова в положении, через несколько месяцев родится седьмой ребенок. По словам Валентины Латышевой, в начале августа ее семья выехала, как им казалось, в более безопасное место - в соседнее село Кульбаки, но и оно вскоре оказалось под огнем ВСУ. "Мы были в Кульбаках, когда узнали, что наш домик сгорел, все вещи. Знакомые прислали видео. Потом стало опасно и в Кульбаках. Мы одну ночь не спали, сильно стреляли. Дети, в принципе, они уже и привыкли к этому: стреляют и стреляют", - рассказала Валентина. По ее словам, сами выехать они не могли, машины нет, помогли военные. В ПВР, который находится на обеспечении правительства Москвы, семью поселили в отдельной комнате. "Встретили нас, конечно, хорошо. Все дали, для детей все необходимое дают, мне помогают посещать врача. Но очень хочется домой", - говорит многодетная мама. В их небольшом селе сейчас никого уже не осталось, неделю назад последним оттуда вывезли ее родственника, по словам Латышевой, он там был совсем один, а еду готовить ему приходилось в печке на улице. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
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353
60
353
60
Жительница курского приграничья о жилье, сожженном дронами ВСУ
Жительница курского приграничья Валентина Латышева, которая ждёт седьмого ребенка, рассказала РИА Новости, что их единственное жильё - небольшой дом - сожгли дронами ВСУ, сейчас семья находится во временном пункте, организованном правительством Москвы
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россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области ВСУ сожгли дом многодетной семьи

Мать шести детей рассказала, как дроны ВСУ сожгли ее дом в курском приграничье

Читать ria.ru в
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Жительница курского приграничья Валентина Латышева, которая ждёт седьмого ребенка, рассказала РИА Новости, что их единственное жильё - небольшой дом сожгли дронами ВСУ, сейчас семья находится в ПВР, организованном правительством Москвы.
У супругов Латышевых из села, расположенного на границе с Украиной, шестеро детей - от полутора до 16 лет. Сейчас многодетная мама снова в положении, через несколько месяцев родится седьмой ребенок. По словам Валентины Латышевой, в начале августа ее семья выехала, как им казалось, в более безопасное место - в соседнее село Кульбаки, но и оно вскоре оказалось под огнем ВСУ.
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"Мы были в Кульбаках, когда узнали, что наш домик сгорел, все вещи. Знакомые прислали видео. Потом стало опасно и в Кульбаках. Мы одну ночь не спали, сильно стреляли. Дети, в принципе, они уже и привыкли к этому: стреляют и стреляют", - рассказала Валентина.
По ее словам, сами выехать они не могли, машины нет, помогли военные. В ПВР, который находится на обеспечении правительства Москвы, семью поселили в отдельной комнате.
"Встретили нас, конечно, хорошо. Все дали, для детей все необходимое дают, мне помогают посещать врача. Но очень хочется домой", - говорит многодетная мама.
В их небольшом селе сейчас никого уже не осталось, неделю назад последним оттуда вывезли ее родственника, по словам Латышевой, он там был совсем один, а еду готовить ему приходилось в печке на улице.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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