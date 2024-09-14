https://ria.ru/20240914/kitay-1972643150.html

Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая

Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая - РИА Новости, 14.09.2024

Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая

Китай продолжит взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы проложить дорогу к мирным переговорам, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T04:45

2024-09-14T04:45

2024-09-14T08:44

в мире

китай

пекин

россия

александр фомин

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай продолжит взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы проложить дорогу к мирным переговорам, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, выступая на 11-м Сяншанском форуме по безопасности в Пекине. "Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров", - сказал Чэнь Сяодун. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, россия, александр фомин