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Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая - РИА Новости, 14.09.2024
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04:45 14.09.2024 (обновлено: 08:44 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kitay-1972643150.html
Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая
Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая - РИА Новости, 14.09.2024
Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая
Китай продолжит взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы проложить дорогу к мирным переговорам, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T04:45
2024-09-14T08:44
в мире
китай
пекин
россия
александр фомин
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай продолжит взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы проложить дорогу к мирным переговорам, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, выступая на 11-м Сяншанском форуме по безопасности в Пекине. "Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров", - сказал Чэнь Сяодун. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html
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в мире, китай, пекин, россия, александр фомин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Александр Фомин
Пекин продолжит взаимодействие по украинскому кризису, сообщил МИД Китая

МИД КНР: Китай продолжит работать, чтобы прийти к мирным переговорам по Украине

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай продолжит взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы проложить дорогу к мирным переговорам, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, выступая на 11-м Сяншанском форуме по безопасности в Пекине.
"Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров", - сказал Чэнь Сяодун.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Китае ответили на критику Зеленского
Вчера, 11:42
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
 
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