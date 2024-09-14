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СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 14.09.2024 (обновлено: 17:42 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html
СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России
СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России - РИА Новости, 14.09.2024
СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России
Киев передал Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые планируется поразить в случае получения официального разрешения на... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:11
2024-09-14T17:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Киев передал Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые планируется поразить в случае получения официального разрешения на использование западных дальнобойных ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух европейских дипломатов, оставшихся анонимными."Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если это будет разрешено", — говорится в сообщении. По словам неназванных чиновников, киевский режим планирует запускать западные ракеты по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия и местам сосредоточения войск. Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что если Запад пойдет на такой шаг, то он существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
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россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России

Reuters: Украина передала США и Британии список целей для ударов ракетами по РФ

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Киев передал Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые планируется поразить в случае получения официального разрешения на использование западных дальнобойных ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух европейских дипломатов, оставшихся анонимными.
«
"Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если это будет разрешено", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
Вчера, 08:00
По словам неназванных чиновников, киевский режим планирует запускать западные ракеты по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия и местам сосредоточения войск.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что если Запад пойдет на такой шаг, то он существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
13 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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