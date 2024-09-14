СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России
Reuters: Украина передала США и Британии список целей для ударов ракетами по РФ
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Киев передал Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории России, которые планируется поразить в случае получения официального разрешения на использование западных дальнобойных ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух европейских дипломатов, оставшихся анонимными.
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"Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если это будет разрешено", — говорится в сообщении.
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По словам неназванных чиновников, киевский режим планирует запускать западные ракеты по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия и местам сосредоточения войск.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что если Запад пойдет на такой шаг, то он существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
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