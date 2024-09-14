https://ria.ru/20240914/kiev-1972707285.html

"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта

"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта - РИА Новости, 14.09.2024

"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта

Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:45

2024-09-14T15:45

2024-09-14T23:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

днр

украина

покровск

угледар

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается", — подчеркнул он.По словам офицера, положение ВСУ в курском приграничье перерастает в позиционный тупик из-за неспособности Украины перебросить туда дополнительные войска после больших потерь в ДНР."Противник на восточном фронте проводит активную деятельность, которая переросла в оперативно-тактический кризис на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, в тактический кризис на Кураховском направлении и признаки тактического кризиса на Угледарском направлении — это означает что может произойти обвал фронта", — считает Стариков.В четверг Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.

https://ria.ru/20240914/rossiya-1972698875.html

https://ria.ru/20240914/kiev-1972698413.html

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покровск

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