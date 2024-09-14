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"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 14.09.2024 (обновлено: 23:31 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kiev-1972707285.html
"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта
"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта - РИА Новости, 14.09.2024
"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта
Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:45
2024-09-14T23:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
днр
украина
покровск
угледар
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается", — подчеркнул он.По словам офицера, положение ВСУ в курском приграничье перерастает в позиционный тупик из-за неспособности Украины перебросить туда дополнительные войска после больших потерь в ДНР."Противник на восточном фронте проводит активную деятельность, которая переросла в оперативно-тактический кризис на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, в тактический кризис на Кураховском направлении и признаки тактического кризиса на Угледарском направлении — это означает что может произойти обвал фронта", — считает Стариков.В четверг Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
https://ria.ru/20240914/rossiya-1972698875.html
https://ria.ru/20240914/kiev-1972698413.html
россия
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покровск
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безопасность, россия, курская область, днр, украина, покровск, угледар, киев, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, ДНР, Украина, Покровск, Угледар, Киев, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Решается судьба": в Киеве назвали ключевой участок линии фронта

Стариков: судьба украинского конфликта решается не в Курской области

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
"Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе. — Прим. ред.). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается", — подчеркнул он.
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По словам офицера, положение ВСУ в курском приграничье перерастает в позиционный тупик из-за неспособности Украины перебросить туда дополнительные войска после больших потерь в ДНР.
«
"Противник на восточном фронте проводит активную деятельность, которая переросла в оперативно-тактический кризис на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении, в тактический кризис на Кураховском направлении и признаки тактического кризиса на Угледарском направлении — это означает что может произойти обвал фронта", — считает Стариков.
В четверг Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьДНРУкраинаПокровскУгледарКиевДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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