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В Болгарии зафиксировали первый за 103 года случай заболевания холерой - РИА Новости, 14.09.2024
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02:13 14.09.2024 (обновлено: 02:55 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/kholera-1972638872.html
В Болгарии зафиксировали первый за 103 года случай заболевания холерой
В Болгарии зафиксировали первый за 103 года случай заболевания холерой - РИА Новости, 14.09.2024
В Болгарии зафиксировали первый за 103 года случай заболевания холерой
Первый с 1921 года случай заболевания холерой зарегистрирован в Болгарии, заболевшим оказался 23-летний индиец, передает местное агентство Novinite со ссылкой... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:13
2024-09-14T02:55
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый с 1921 года случай заболевания холерой зарегистрирован в Болгарии, заболевшим оказался 23-летний индиец, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление болгарского минздрава. "В Болгарии подтвержден завозной случай холеры, что стало первым таким случаем за последние 103 года. Пациент — 23-летний гражданин Индии, который недавно ездил в Нью-Дели", — говорится в сообщении агентства. Как отмечает издание со ссылкой на столичную региональную инспекцию здравоохранения, на следующий день по возвращении из Южной Азии турист начал испытывать симптомы острой диареи, лабораторный тест подтвердил диагноз "холера", после чего он был госпитализирован, сейчас его общее состояние здоровья оценивается как хорошее. Человек из близкого круга общения пациента также был помещен на карантин, у него отрицательный тест на холеру. В медучреждении, где содержится пациент, приняты меры по предотвращению распространения болезни.
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в мире, болгария, индия, нью-дели
В мире, Болгария, Индия, Нью-Дели
В Болгарии зафиксировали первый за 103 года случай заболевания холерой

Novinite: в Болгарии зафиксировали первый с 1921 года случай заболевания холерой

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый с 1921 года случай заболевания холерой зарегистрирован в Болгарии, заболевшим оказался 23-летний индиец, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление болгарского минздрава.
«
"В Болгарии подтвержден завозной случай холеры, что стало первым таким случаем за последние 103 года. Пациент — 23-летний гражданин Индии, который недавно ездил в Нью-Дели", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает издание со ссылкой на столичную региональную инспекцию здравоохранения, на следующий день по возвращении из Южной Азии турист начал испытывать симптомы острой диареи, лабораторный тест подтвердил диагноз "холера", после чего он был госпитализирован, сейчас его общее состояние здоровья оценивается как хорошее.
Человек из близкого круга общения пациента также был помещен на карантин, у него отрицательный тест на холеру. В медучреждении, где содержится пациент, приняты меры по предотвращению распространения болезни.
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