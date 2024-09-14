https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html

Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются

Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются - РИА Новости, 14.09.2024

Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются

Хакеры в России активизируют атаки на компании на выходных, начиная с вечера пятницы, это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уже... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T07:30

2024-09-14T07:30

2024-09-14T07:30

технологии

россия

лаборатория касперского

сергей голованов

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хакеры в России активизируют атаки на компании на выходных, начиная с вечера пятницы, это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уже отдыхают и не могут оперативно приехать в офис, сообщил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Атакующие активизируются с вечера пятницы по вечер воскресенья. В основном это связано с тем, что обычно в это время сотрудники IT и ИБ отдыхают и потому не смогут оперативно отреагировать на инцидент и быстро приехать в офис", - рассказал Голованов, добавив, что особенно такая тенденция наблюдается летом, когда многие сотрудники уезжают за город. При этом, если инцидент, например, атака шифровальщиков, случается в воскресенье ночью, а специалисты должны обеспечить стабильную работу компании с 9 утра понедельника, то они могут склониться к уплате выкупа, а не проведению полноценного реагирования на инцидент. Голованов также отметил, что в последнее время часто с кибератаками сталкиваются компании среднего бизнеса, у которых "сотни рабочих станций", но иногда не стоят даже базовые защитные решения. Он напомнил о важности обеспечения комплексной информационной безопасности. Для этого нужно не только установить технологические решения, но и регулярно обучать сотрудников. "Самим сотрудникам важно строго соблюдать парольные политики, оперативно выполнять рекомендации IT и ИБ, а также по возможности выключать компьютеры ночью и в выходные", - подытожил он.

https://ria.ru/20240828/khakery-1968894442.html

https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, лаборатория касперского, сергей голованов