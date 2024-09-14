Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются - РИА Новости, 14.09.2024
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются
Хакеры в России активизируют атаки на компании на выходных, начиная с вечера пятницы, это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уже... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:30
2024-09-14T07:30
технологии
россия
лаборатория касперского
сергей голованов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хакеры в России активизируют атаки на компании на выходных, начиная с вечера пятницы, это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уже отдыхают и не могут оперативно приехать в офис, сообщил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Атакующие активизируются с вечера пятницы по вечер воскресенья. В основном это связано с тем, что обычно в это время сотрудники IT и ИБ отдыхают и потому не смогут оперативно отреагировать на инцидент и быстро приехать в офис", - рассказал Голованов, добавив, что особенно такая тенденция наблюдается летом, когда многие сотрудники уезжают за город. При этом, если инцидент, например, атака шифровальщиков, случается в воскресенье ночью, а специалисты должны обеспечить стабильную работу компании с 9 утра понедельника, то они могут склониться к уплате выкупа, а не проведению полноценного реагирования на инцидент. Голованов также отметил, что в последнее время часто с кибератаками сталкиваются компании среднего бизнеса, у которых "сотни рабочих станций", но иногда не стоят даже базовые защитные решения. Он напомнил о важности обеспечения комплексной информационной безопасности. Для этого нужно не только установить технологические решения, но и регулярно обучать сотрудников. "Самим сотрудникам важно строго соблюдать парольные политики, оперативно выполнять рекомендации IT и ИБ, а также по возможности выключать компьютеры ночью и в выходные", - подытожил он.
https://ria.ru/20240828/khakery-1968894442.html
https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, лаборатория касперского, сергей голованов
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Сергей Голованов
Эксперт раскрыл, когда хакеры в России активизируются

Эксперт: хакеры в России активизируются на выходных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хакеры в России активизируют атаки на компании на выходных, начиная с вечера пятницы, это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уже отдыхают и не могут оперативно приехать в офис, сообщил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Атакующие активизируются с вечера пятницы по вечер воскресенья. В основном это связано с тем, что обычно в это время сотрудники IT и ИБ отдыхают и потому не смогут оперативно отреагировать на инцидент и быстро приехать в офис", - рассказал Голованов, добавив, что особенно такая тенденция наблюдается летом, когда многие сотрудники уезжают за город.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*
28 августа, 09:10
При этом, если инцидент, например, атака шифровальщиков, случается в воскресенье ночью, а специалисты должны обеспечить стабильную работу компании с 9 утра понедельника, то они могут склониться к уплате выкупа, а не проведению полноценного реагирования на инцидент.
Голованов также отметил, что в последнее время часто с кибератаками сталкиваются компании среднего бизнеса, у которых "сотни рабочих станций", но иногда не стоят даже базовые защитные решения.
Он напомнил о важности обеспечения комплексной информационной безопасности. Для этого нужно не только установить технологические решения, но и регулярно обучать сотрудников. "Самим сотрудникам важно строго соблюдать парольные политики, оперативно выполнять рекомендации IT и ИБ, а также по возможности выключать компьютеры ночью и в выходные", - подытожил он.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Хакер получил шесть лет колонии за кражу 168 миллионов рублей
27 августа, 16:21
 
ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоСергей Голованов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала