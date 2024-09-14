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Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 14.09.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:06 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/kchr-1972699546.html
Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии
Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 14.09.2024
Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии
В День Карачаево-Черкесии, в субботу, в поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный современный молодежный центр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:06
2024-09-14T15:06
карачаево-черкесская республика
общество
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии, в субботу, в поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный современный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В торжественном открытии приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов, министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов, глава администрации Прикубанского муниципального района Ахмат Семенов."Сегодня, в День республики, в поселке Кавказском открыли первый в Карачаево-Черкесии муниципальный современный молодежный центр. В торжественном открытии принял участие председатель Народного Собрания (Парламента) КЧР Александр Иванов. Как отмечает президент страны Владимир Путин, всемерной поддержкой государства должны иметь возможность свободно пользоваться все молодые люди в каждом уголке нашей России. Особенно это касается возможности получения качественного, разностороннего образования. Поэтому в центре мы постарались создать все условия для образования, самореализации и личностного роста наших детей и молодежи во многих сферах", – цитирует пресс-служба Темрезова.Руководитель региона отметил, что в молодежном центре размещено несколько площадок для творчества, идей, досуга и патриотического воспитания. Будут созданы художественная, ремесленная, швейная и кулинарная мастерские, расширенная площадка Движения первых, современный оснащенный тир, учебный класс по программированию и управлению БПЛА, а также региональная резиденция федерального кластера "Таврида – арт"."В дальнейшем количество образовательных пространств в центре будет расширяться. Убежден в том, что площадки центра будут очень востребованы у молодежи Прикубанского района", – сказал глава КЧР.Кроме того, Темрезов сообщил, что в 2025 году в Карачаево-Черкесии планируют открыть еще три таких центра - в ауле Хабез, селе Курджиново и станице Зеленчукской."Уверен, что центр, открытый в Год молодежи, станет стартовой площадкой для реализации успешных проектов, начинаний и креативных идей, где молодежь района сможет найти новых друзей и приобрести новые знания", – заключил глава.
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общество, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии

© Фото : Рашид Темрезов/TelegramМуниципальный молодежный центр в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии
Муниципальный молодежный центр в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии, в субботу, в поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный современный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В торжественном открытии приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов, министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов, глава администрации Прикубанского муниципального района Ахмат Семенов.
© Фото : Рашид Темрезов/TelegramМуниципальный молодежный центр в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии
Муниципальный молодежный центр в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
Муниципальный молодежный центр в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии
"Сегодня, в День республики, в поселке Кавказском открыли первый в Карачаево-Черкесии муниципальный современный молодежный центр. В торжественном открытии принял участие председатель Народного Собрания (Парламента) КЧР Александр Иванов. Как отмечает президент страны Владимир Путин, всемерной поддержкой государства должны иметь возможность свободно пользоваться все молодые люди в каждом уголке нашей России. Особенно это касается возможности получения качественного, разностороннего образования. Поэтому в центре мы постарались создать все условия для образования, самореализации и личностного роста наших детей и молодежи во многих сферах", – цитирует пресс-служба Темрезова.
Руководитель региона отметил, что в молодежном центре размещено несколько площадок для творчества, идей, досуга и патриотического воспитания. Будут созданы художественная, ремесленная, швейная и кулинарная мастерские, расширенная площадка Движения первых, современный оснащенный тир, учебный класс по программированию и управлению БПЛА, а также региональная резиденция федерального кластера "Таврида – арт".
"В дальнейшем количество образовательных пространств в центре будет расширяться. Убежден в том, что площадки центра будут очень востребованы у молодежи Прикубанского района", – сказал глава КЧР.
Кроме того, Темрезов сообщил, что в 2025 году в Карачаево-Черкесии планируют открыть еще три таких центра - в ауле Хабез, селе Курджиново и станице Зеленчукской.
"Уверен, что центр, открытый в Год молодежи, станет стартовой площадкой для реализации успешных проектов, начинаний и креативных идей, где молодежь района сможет найти новых друзей и приобрести новые знания", – заключил глава.
© Фото : Рашид Темрезов/TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время посещения муниципального молодежного центра в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время посещения муниципального молодежного центра в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время посещения муниципального молодежного центра в поселке Кавказском в Карачаево-Черкесии
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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