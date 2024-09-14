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Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии

Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 14.09.2024

Первый молодежный центр открылся в поселке Карачаево-Черкесии

В День Карачаево-Черкесии, в субботу, в поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный современный молодежный центр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:06

2024-09-14T15:06

2024-09-14T15:06

карачаево-черкесская республика

общество

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В День Карачаево-Черкесии, в субботу, в поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный современный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В торжественном открытии приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов, министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов, глава администрации Прикубанского муниципального района Ахмат Семенов."Сегодня, в День республики, в поселке Кавказском открыли первый в Карачаево-Черкесии муниципальный современный молодежный центр. В торжественном открытии принял участие председатель Народного Собрания (Парламента) КЧР Александр Иванов. Как отмечает президент страны Владимир Путин, всемерной поддержкой государства должны иметь возможность свободно пользоваться все молодые люди в каждом уголке нашей России. Особенно это касается возможности получения качественного, разностороннего образования. Поэтому в центре мы постарались создать все условия для образования, самореализации и личностного роста наших детей и молодежи во многих сферах", – цитирует пресс-служба Темрезова.Руководитель региона отметил, что в молодежном центре размещено несколько площадок для творчества, идей, досуга и патриотического воспитания. Будут созданы художественная, ремесленная, швейная и кулинарная мастерские, расширенная площадка Движения первых, современный оснащенный тир, учебный класс по программированию и управлению БПЛА, а также региональная резиденция федерального кластера "Таврида – арт"."В дальнейшем количество образовательных пространств в центре будет расширяться. Убежден в том, что площадки центра будут очень востребованы у молодежи Прикубанского района", – сказал глава КЧР.Кроме того, Темрезов сообщил, что в 2025 году в Карачаево-Черкесии планируют открыть еще три таких центра - в ауле Хабез, селе Курджиново и станице Зеленчукской."Уверен, что центр, открытый в Год молодежи, станет стартовой площадкой для реализации успешных проектов, начинаний и креативных идей, где молодежь района сможет найти новых друзей и приобрести новые знания", – заключил глава.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)