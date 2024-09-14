Посол России прокомментировал слова Трюдо об ударах по России
Степанов: поддержка Трюдо снятия запрета на удары ВСУ по России не удивляет
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Нет ничего удивительного в том, что канадский премьер Джастин Трюдо поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил РИА Новости Посол России в Оттаве Олег Степанов.
В пятницу Трюдо заявил, что Канада "целиком поддерживает" возможное снятие запрета на нанесение ударов ВСУ дальнобойным оружием Запада.
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"Заявление главы кабинета министров Канады не стало неожиданностью. Мы все это уже слышали. Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации, при этом безрассудно оказывая поддержку киевскому режиму", - заявил Степанов.
Согласно словам посла, эта позиция представляет собой проявление характерной черты внешней политики Канады, заключающейся в предвосхищении намерений ее "наставников" — Соединенных Штатов и Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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