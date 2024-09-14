https://ria.ru/20240914/ivanov-1972747480.html

Стали известны новые детали дела Тимура Иванова

Стали известны новые детали дела Тимура Иванова - РИА Новости, 14.09.2024

Стали известны новые детали дела Тимура Иванова

У обвиняемого во взяточничестве Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:35

2024-09-14T20:35

2024-09-14T23:23

тимур иванов

происшествия

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. У обвиняемого во взяточничестве Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших в распоряжение РИА Новости.Зарегистрированные на Сергея Бородина апартаменты площадью 233,7 квадратного метра находятся в районе Якиманка, в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля, указывается в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости). Старинный трехэтажный особняк в Замоскворечье возвел архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас в нем находится престижный трехэтажный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей.Кроме того, Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Фигуранты находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тимур иванов, происшествия, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова