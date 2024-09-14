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Стали известны новые детали дела Тимура Иванова - РИА Новости, 14.09.2024
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20:35 14.09.2024 (обновлено: 23:23 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ivanov-1972747480.html
Стали известны новые детали дела Тимура Иванова
Стали известны новые детали дела Тимура Иванова - РИА Новости, 14.09.2024
Стали известны новые детали дела Тимура Иванова
У обвиняемого во взяточничестве Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:35
2024-09-14T23:23
тимур иванов
происшествия
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. У обвиняемого во взяточничестве Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших в распоряжение РИА Новости.Зарегистрированные на Сергея Бородина апартаменты площадью 233,7 квадратного метра находятся в районе Якиманка, в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля, указывается в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости). Старинный трехэтажный особняк в Замоскворечье возвел архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас в нем находится престижный трехэтажный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей.Кроме того, Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Фигуранты находятся в СИЗО.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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тимур иванов, происшествия, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Тимур Иванов, Происшествия, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Стали известны новые детали дела Тимура Иванова

Обнаружены апартаменты фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова у Кремля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. У обвиняемого во взяточничестве Сергея Бородина есть двухсотметровые апартаменты в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших в распоряжение РИА Новости.
Зарегистрированные на Сергея Бородина апартаменты площадью 233,7 квадратного метра находятся в районе Якиманка, в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля, указывается в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости). Старинный трехэтажный особняк в Замоскворечье возвел архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас в нем находится престижный трехэтажный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей.
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Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
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Кроме того, Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.
Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Фигуранты находятся в СИЗО.
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