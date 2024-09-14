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Иран запустил в космос исследовательский спутник - РИА Новости, 14.09.2024
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16:25 14.09.2024 (обновлено: 16:26 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/iran-1972711247.html
Иран запустил в космос исследовательский спутник
Иран запустил в космос исследовательский спутник - РИА Новости, 14.09.2024
Иран запустил в космос исследовательский спутник
Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:25
2024-09-14T16:26
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ТЕГЕРАН, 14 сен – РИА Новости. Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на своем сайте Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). "Сегодня утром исследовательский спутник "Чамран-1" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Каэм-100" и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном новостном сайте КСИР sepahnews.ir. Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.
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космос - риа наука, иран, космос
Космос - РИА Наука, Иран, Космос
Иран запустил в космос исследовательский спутник

Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"

© Фото : SepahnewsИран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"
Иран вывел на орбиту исследовательский спутник Чамран-1 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Sepahnews
Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 14 сен – РИА Новости. Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на своем сайте Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
"Сегодня утром исследовательский спутник "Чамран-1" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Каэм-100" и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном новостном сайте КСИР sepahnews.ir.
Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.
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