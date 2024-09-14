https://ria.ru/20240914/iran-1972711247.html

Иран запустил в космос исследовательский спутник

Иран запустил в космос исследовательский спутник - РИА Новости, 14.09.2024

Иран запустил в космос исследовательский спутник

Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:25

2024-09-14T16:25

2024-09-14T16:26

космос - риа наука

иран

космос

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ТЕГЕРАН, 14 сен – РИА Новости. Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на своем сайте Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). "Сегодня утром исследовательский спутник "Чамран-1" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Каэм-100" и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном новостном сайте КСИР sepahnews.ir. Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.

https://ria.ru/20231004/iran-1900461351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, иран, космос