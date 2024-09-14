Иран запустил в космос исследовательский спутник
Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"
© Фото : SepahnewsИран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"
© Фото : Sepahnews
Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1"
ТЕГЕРАН, 14 сен – РИА Новости. Иран вывел на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил на своем сайте Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
"Сегодня утром исследовательский спутник "Чамран-1" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Каэм-100" и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном новостном сайте КСИР sepahnews.ir.
Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.
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