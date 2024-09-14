https://ria.ru/20240914/iran-1972685671.html
МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном
МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном - РИА Новости, 14.09.2024
МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном
В Москве призывают США "не совать свой нос" в военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном, такое российско-иранское взаимодействие не нарушает никаких... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:27
2024-09-14T13:27
2024-09-14T13:27
россия
сша
иран
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве призывают США "не совать свой нос" в военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном, такое российско-иранское взаимодействие не нарушает никаких международных обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наше сотрудничество проверено временем. Оно не содержит элементов, которые что-либо нарушают с точки зрения международных обязательств, или каким-то негативным образом влияют на чью-то безопасность или региональные балансы", - сказал Рябков. По его словам, сотрудничество РФ и Ирана простирается очень далеко в сферах политики, экономики, транспорта. "Есть и военно-техническое сотрудничество. Никто этого не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы. Они должны заниматься своими проблемами", - подчеркнул Рябков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, иран, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Иран, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном
Рябков: российско-иранское сотрудничество не нарушает международных обязательств
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве призывают США "не совать свой нос" в военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном, такое российско-иранское взаимодействие не нарушает никаких международных обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Наше сотрудничество проверено временем. Оно не содержит элементов, которые что-либо нарушают с точки зрения международных обязательств, или каким-то негативным образом влияют на чью-то безопасность или региональные балансы", - сказал Рябков.
По его словам, сотрудничество РФ и Ирана простирается очень далеко в сферах политики, экономики, транспорта.
"Есть и военно-техническое сотрудничество. Никто этого не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы. Они должны заниматься своими проблемами", - подчеркнул Рябков.