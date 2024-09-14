https://ria.ru/20240914/iran-1972685671.html

МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном

МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном - РИА Новости, 14.09.2024

МИД призвал США не совать нос в сотрудничество России с Ираном

В Москве призывают США "не совать свой нос" в военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном, такое российско-иранское взаимодействие не нарушает никаких... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:27

2024-09-14T13:27

2024-09-14T13:27

россия

сша

иран

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве призывают США "не совать свой нос" в военно-техническое сотрудничество между РФ и Ираном, такое российско-иранское взаимодействие не нарушает никаких международных обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наше сотрудничество проверено временем. Оно не содержит элементов, которые что-либо нарушают с точки зрения международных обязательств, или каким-то негативным образом влияют на чью-то безопасность или региональные балансы", - сказал Рябков. По его словам, сотрудничество РФ и Ирана простирается очень далеко в сферах политики, экономики, транспорта. "Есть и военно-техническое сотрудничество. Никто этого не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы. Они должны заниматься своими проблемами", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

россия

сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, иран, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)