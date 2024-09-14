https://ria.ru/20240914/gorlovka-1972683397.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в субботу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:16
2024-09-14T13:16
2024-09-14T13:16
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Ранее в 7.45 украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240914/gorlovka-1972680983.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке за 2,5 часа
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости.
Украинские войска в субботу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Ранее в 7.45 украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.