https://ria.ru/20240914/gaza-1972688922.html

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек - РИА Новости, 14.09.2024

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, возросло до 41 182, более 95 тысяч человек пострадали, сообщило... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:56

2024-09-14T13:56

2024-09-14T13:57

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БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, возросло до 41 182, более 95 тысяч человек пострадали, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года достигло 41 182, пострадали 95 280 человек", - говорится в заявлении Минздрава Газы. За последние двое суток от израильских авиаударов по сектору Газа погибли 64 человека. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240914/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240911/iran-1972161330.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году