Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах по сектору достигло 41 182
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, возросло до 41 182, более 95 тысяч человек пострадали, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года достигло 41 182, пострадали 95 280 человек", - говорится в заявлении Минздрава Газы.
За последние двое суток от израильских авиаударов по сектору Газа погибли 64 человека.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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