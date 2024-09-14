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Форум молодых историков Союзного государства прошел в Смоленске

Форум молодых историков Союзного государства прошел в Смоленске - РИА Новости, 14.09.2024

Форум молодых историков Союзного государства прошел в Смоленске

В Смоленске состоялся XVII фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", посвященный 25-летию подписания Союзного договора между Российской Федерацией и... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:06

2024-09-14T18:06

2024-09-14T18:06

союзное государство

россия

смоленская область

белоруссия

дмитрий чернышенко

василий анохин

дмитрий мезенцев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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Форум молодых историков в Смоленске Форум молодых историков в Смоленске audio/mpeg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Смоленске состоялся XVII фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", посвященный 25-летию подписания Союзного договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.Впервые в его рамках прошел Форум молодых историков Союзного государства, где собрались студенты и аспиранты вузов, молодые ученые, преподаватели школ, средних специальных и высших учебных заведений. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выступил модератором пленарного заседания форума.В открытии форума приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник, губернатор Смоленской области Василий Анохин.Приветствие от председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина зачитал председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров, а от первого заместителя председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко – заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич.Приветственный адрес к участникам Форума молодых историков Союзного государства направил и помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Его обращение зачитал заместитель председателя Российского военно-исторического общества, заместитель начальника управления президента Российской Федерации Николай Овсиенко.В пленарном заседании приняли участие с российской стороны – митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, к.и.н. Владислав Кононов, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева, первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко, научный директор РВИО, д.и.н. Михаил Мягков, председатель Совета молодых дипломатов министерства иностранных дел Российской Федерации Константин Колпаков.С белорусской стороны – заместитель министра образования Республики Беларусь Екатерина Петруцкая, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Александр Лукьянов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк."Форум молодых историков – это отличная возможность для сверки наших позиций, это разговор относительно модели будущего Союзного государства. Чтобы мы не забыли, что у нас есть сегодня есть особый долг: гражданина перед государством и долг памяти перед поколением победителей.Мы многократно говорим о том, как мы увеличили число мероприятий гражданско-патриотической направленности. Даже в союзном бюджете за последние три года почти в два раза увеличили число мероприятий и направили на это примерно в два раза больше средств союзного бюджета. Но не этим мы можем оценивать то, что нам удается достучаться до сердец молодых людей, которые через 15, 20, 25 лет в полном объеме возьмут для себя ответственность за будущее Беларуси и России, за позиционирование Союзного государства, за систему отношений с соседями на континенте, с заокеанскими партнерами", - отметил во вступительном слове Мезенцев.По его словам, пройдет очень мало времени – и мы передадим, так или иначе, эстафету тем людям, которые либо растеряют нынешнюю ценность, либо нет."Либо они берут на себя ответственность и право выбора своей гражданской позиции, либо для них это тяжело", - подчеркнул Мезенцев.Основная повестка форума была направлена на обсуждение вопросов сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией и переписыванием истории.По словам Дмитрия Чернышенко, отношения между Россией и Белоруссией всегда носили стратегический характер, строились на принципах взаимного уважения и учета общих интересов."В основе нашего союза – братство двух народов, их духовная и культурная близость. Сегодня ключевой становится наша способность сообща отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности – они у России и Белоруссии едины. Наша общая история демонстрирует немало примеров дружбы и бескорыстной взаимопомощи, стремления действовать вместе ради достижения высших целей", – сказал Чернышенко, его слова приводятся на официальном сайте правительства РФ.Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что форум – это мощный сигнал того, что российская и белорусская молодежь не поступается принципами и вместе со старшим поколением защищает уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны, противостоит современному нацизму, строит сильное и авторитетное Союзное государство."История не только связывает прошлое и настоящее, но и формирует систему ценностей, закладывает такие качества, как патриотизм и гражданственность. Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память. Эту важнейшую государственную задачу мы решаем вместе с братским белорусским народом. Наш форум – это мощный сигнал того, что российская и белорусская молодежь не поступается принципами и вместе со старшим поколением защищает уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны, противостоит современному нацизму, строит сильное и авторитетное Союзное государство", – сказал Анохин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Смоленской области Василий Анохин получили в подарок первые три тома "Библиотеки Союзного государства". Участники форума вручили флэш-карты с записанными на них книгами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, смоленская область, белоруссия, дмитрий чернышенко, василий анохин, дмитрий мезенцев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское военно-историческое общество (рвио), союзное государство