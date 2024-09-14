Эксперт назвал условие сокращения квоты по добыче нефти ОПЕК+
Эксперт: ОПЕК+ может снизить квоты по добыче при сохранении низких цен на нефть
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ОПЕК+ может ужесточить не только добровольные сокращения нефтедобычи, но и уменьшить квоты при сохранении низких цен на нефть, но до следующей министерской встречи в декабре еще достаточно времени и много событий, в том числе выборы в США, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Теоретически может, если нефть останется на уровнях текущих или ниже. Причем могут быть пересмотрены и квоты в рамках сделки ОПЕК+, так и добровольные ограничения со стороны стран, как Саудовская Аравия или Россия", - ответил он на вопрос, может ли ОПЕК+ в условиях сложившихся низких цен принять решение об усилении ограничений.
"До следующей министерской встречи, запланированной на 1 декабря, еще достаточно времени и много событий, в частности выборы в США в начале ноября, результаты которых могут также повлиять на стоимость нефти и соответственно на решение картеля", - добавил эксперт.
В минувший вторник цены на нефть марки Brent опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Котировки немного скорректировались к пятнице, но все еще остались ниже 75 долларов за баррель. Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная цена для ОПЕК+ - это порядка 80 долларов.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря.
ОПЕК+ раз в два месяца проводит заседания мониторингового комитета, следующий назначен на 2 октября. На нем не принимаются решения о корректировке параметров сделки, но может быть при необходимости рекомендовано организовать внеочередное заседание всех глав ОПЕК+ для оперативного пересмотра соглашения. Плановая министерская встреча же назначена на 1 декабря.
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