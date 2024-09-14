https://ria.ru/20240914/dtp-1972650020.html
Во Владивостоке электропоезд столкнулся с легковушкой
Во Владивостоке электропоезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 14.09.2024
Во Владивостоке электропоезд столкнулся с легковушкой
Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом в поселке Трудовое, водитель иномарки погиб на... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:59
2024-09-14T08:59
2024-09-14T10:09
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом в поселке Трудовое, водитель иномарки погиб на месте, сообщает управление МВД по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома № 79 "а" на улице Лиманная в посёлке Трудовое под Владивостоком. "Водитель автомобиля Suzuki Solio, двигаясь со стороны улицы Лиманная в направлении улицы Лермонтова, на регулируемом железнодорожном переезде при проезде на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с электропоездом 6437 сообщением "Владивосток - Артем-Приморский 1". В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki Solio от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобиль получил сильные механические повреждения. По факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.В Восточном МСУТ СК России уточнили, что, предварительно, авария произошла в пятницу на железнодорожном переезде станции Угольная Дальневосточной железной дороги. "По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке электропоезд столкнулся с легковушкой
Во Владивостоке иномарка выехала на пути перед идущим поездом, водитель погиб
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости.
Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом в поселке Трудовое, водитель иномарки погиб на месте, сообщает управление МВД
по региону.
По данным полиции, авария произошла в районе дома № 79 "а" на улице Лиманная в посёлке Трудовое под Владивостоком.
"Водитель автомобиля Suzuki Solio, двигаясь со стороны улицы Лиманная в направлении улицы Лермонтова, на регулируемом железнодорожном переезде при проезде на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с электропоездом 6437 сообщением "Владивосток - Артем-Приморский 1". В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki Solio от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль получил сильные механические повреждения. По факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.
В Восточном МСУТ СК России
уточнили, что, предварительно, авария произошла в пятницу на железнодорожном переезде станции Угольная Дальневосточной железной дороги. "По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщили в ведомстве.