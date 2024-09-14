https://ria.ru/20240914/dron-1972735680.html
Над Черным морем уничтожили украинский дрон
Над Черным морем уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 14.09.2024
Над Черным морем уничтожили украинский дрон
Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:18
2024-09-14T19:18
2024-09-14T19:23
россия
специальная военная операция на украине
черное море
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Черным морем, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого сентября около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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россия, черное море, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Безопасность
Над Черным морем уничтожили украинский дрон
МО РФ: над Черным морем уничтожили украинский дрон