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Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье - РИА Новости, 14.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:29 14.09.2024 (обновлено: 12:34 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/diagnostika-1972677146.html
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье - РИА Новости, 14.09.2024
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
Программа для диагностики рака на основе искусственного интеллекта внедряется в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:29
2024-09-14T12:34
оренбургская область
оренбургская область
россия
денис паслер
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Программа для диагностики рака на основе искусственного интеллекта внедряется в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется под руководством победительницы четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Полины Хилимончик."Конкурс "Лидеры России" является не просто эффективным социальным лифтом. Это площадка для продвижения оригинальных идей государственного масштаба. И мы видим, что предложения учитываются, реализуются на практике и приносят пользу. В конкурсе участвуют люди целеустремленные, амбициозные, которые любят свою страну и свой регион. В прошлом году заявки на участие подали больше 1000 оренбуржцев, 25 из них вышли в финал. Сегодня на ключевых должностях в Оренбургской области работают победители, суперфиналисты проекта", – цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.Хилимончик работает начальником Центра мониторинга скрининговых программ Оренбургской области. В 2024 году под ее руководством была запущена программа диагностики рака кожи с использованием мобильного приложения "ПроРодинки" – такая практика в масштабе всего региона реализуется в России впервые."На сегодняшний день искусственный интеллект распознает не только меланому, но и базальноклеточный, плоскоклеточный рак. Пользователю достаточно скачать приложение "ПроРодинки" и сфотографировать подозрительный участок кожи, его проанализирует искусственный интеллект. Слова "рак", "меланома" приложение не использует, речь идет о подозрении на злокачественное новообразование, когда нужно срочно обратиться к врачу. В приложении есть телефоны горячих линий, указаны адреса, куда следует записаться на прием, – сказала Хилимончик.Ко Дню борьбы с меланомой центр инициировал проведение дня открытых дверей в медицинских организациях по всей Оренбургской области для онконастороженных пациентов. Диагностику прошли 700 человек, был установлен 31 диагноз "рак кожи" на ранней стадии.Кроме того, Хилимончик курирует еще ряд программ, направленных на ранее выявление злокачественных опухолей, – это скрининг рака легкого, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, стоматологический скрининг. Запущен пилотный проект скрининга рака желудка с участием сотрудников крупных промышленных предприятий и правительства Оренбургской области.За 2023 год и первое полугодие 2024 года благодаря скринингам диагностировано 2032 случая рака, 1462 из них – на ранней стадии. Предраковая патология диагностирована в 5290 случаях.
https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html
https://ria.ru/20231207/nauka-1914158716.html
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
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оренбургская область, россия, денис паслер, здоровье - общество
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Здоровье - Общество

Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиПрограмму для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Программу для диагностики рака на основе ИИ внедряют в Оренбуржье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Программа для диагностики рака на основе искусственного интеллекта внедряется в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется под руководством победительницы четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Полины Хилимончик.
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"Конкурс "Лидеры России" является не просто эффективным социальным лифтом. Это площадка для продвижения оригинальных идей государственного масштаба. И мы видим, что предложения учитываются, реализуются на практике и приносят пользу. В конкурсе участвуют люди целеустремленные, амбициозные, которые любят свою страну и свой регион. В прошлом году заявки на участие подали больше 1000 оренбуржцев, 25 из них вышли в финал. Сегодня на ключевых должностях в Оренбургской области работают победители, суперфиналисты проекта", – цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.
Хилимончик работает начальником Центра мониторинга скрининговых программ Оренбургской области. В 2024 году под ее руководством была запущена программа диагностики рака кожи с использованием мобильного приложения "ПроРодинки" – такая практика в масштабе всего региона реализуется в России впервые.
"На сегодняшний день искусственный интеллект распознает не только меланому, но и базальноклеточный, плоскоклеточный рак. Пользователю достаточно скачать приложение "ПроРодинки" и сфотографировать подозрительный участок кожи, его проанализирует искусственный интеллект. Слова "рак", "меланома" приложение не использует, речь идет о подозрении на злокачественное новообразование, когда нужно срочно обратиться к врачу. В приложении есть телефоны горячих линий, указаны адреса, куда следует записаться на прием, – сказала Хилимончик.
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Ко Дню борьбы с меланомой центр инициировал проведение дня открытых дверей в медицинских организациях по всей Оренбургской области для онконастороженных пациентов. Диагностику прошли 700 человек, был установлен 31 диагноз "рак кожи" на ранней стадии.
Кроме того, Хилимончик курирует еще ряд программ, направленных на ранее выявление злокачественных опухолей, – это скрининг рака легкого, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, стоматологический скрининг. Запущен пилотный проект скрининга рака желудка с участием сотрудников крупных промышленных предприятий и правительства Оренбургской области.
За 2023 год и первое полугодие 2024 года благодаря скринингам диагностировано 2032 случая рака, 1462 из них – на ранней стадии. Предраковая патология диагностирована в 5290 случаях.
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