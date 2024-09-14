"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина
Офицер Дэвис задал вопрос Западу после слов Путина об Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.
"Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?" — написал он.
"Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?" — написал он.
На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.