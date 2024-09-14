Рейтинг@Mail.ru
"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/devis-1972668435.html
"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина
"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина - РИА Новости, 14.09.2024
"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина
Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:36
2024-09-14T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_2e56ae5c7331ac1b6a3248ecdb61c6e0.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?" — написал он. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html
https://ria.ru/20240914/bouz-1972658272.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_27:0:2600:1930_1920x0_80_0_0_9b6aaccc86a1cafb7b1e25732226fb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Киев, НАТО
"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина

Офицер Дэвис задал вопрос Западу после слов Путина об Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.

"Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?" — написал он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России
10:37
На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала