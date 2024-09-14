https://ria.ru/20240914/devis-1972668435.html

"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина

"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина - РИА Новости, 14.09.2024

"Время настало?" В США задались вопросом после слов Путина

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:36

2024-09-14T11:36

2024-09-14T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

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нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис задал вопрос в соцсети X после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина? Может быть, это время настало?" — написал он. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html

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в мире, россия, владимир путин, киев, нато