https://ria.ru/20240914/deti-1972666426.html

В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду

В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду - РИА Новости, 14.09.2024

В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду

Следователи возбудили дело после гибели семилетней девочки и четырехлетнего мальчика в пруду в Пермском крае, сообщает краевое управление СК РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:19

2024-09-14T11:19

2024-09-14T11:19

происшествия

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели семилетней девочки и четырехлетнего мальчика в пруду в Пермском крае, сообщает краевое управление СК РФ. "Следователями СК России по факту утопления в водоеме в селе Бикбарда двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Ранее региональное СУСКР проинформировало, что 13 сентября две девочки шести и семи лет и их четырехлетний брат играли у пруда в селе Бикбарда пермского Куединского округа. Дети были у водоема без взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцам.

https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)