https://ria.ru/20240914/deti-1972666426.html
В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду
В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду - РИА Новости, 14.09.2024
В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду
Следователи возбудили дело после гибели семилетней девочки и четырехлетнего мальчика в пруду в Пермском крае, сообщает краевое управление СК РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:19
2024-09-14T11:19
2024-09-14T11:19
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели семилетней девочки и четырехлетнего мальчика в пруду в Пермском крае, сообщает краевое управление СК РФ. "Следователями СК России по факту утопления в водоеме в селе Бикбарда двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Ранее региональное СУСКР проинформировало, что 13 сентября две девочки шести и семи лет и их четырехлетний брат играли у пруда в селе Бикбарда пермского Куединского округа. Дети были у водоема без взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцам.
https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае возбудили дело после гибели детей в пруду
В Пермском крае СК возбудил дело после гибели девочки и мальчика в пруду