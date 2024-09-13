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В Пермском крае двое детей утонули в пруду - РИА Новости, 13.09.2024
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20:39 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/deti-1972614943.html
В Пермском крае двое детей утонули в пруду
В Пермском крае двое детей утонули в пруду - РИА Новости, 13.09.2024
В Пермском крае двое детей утонули в пруду
Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в пруду в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:39
2024-09-13T20:39
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в пруду в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, 13 сентября две девочки шести и семи лет и их четырехлетний брат играли у пруда в селе Бикбарда пермского Куединского округа. Дети были у водоема без взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцам. Ей оказана медицинская помощь. Тело мальчика нашли не сразу, поисками занималась группа сотрудников МЧС и местные жители на лодках. "Тело мальчика также обнаружено в водоеме, предварительно, ребенок скончался в результате утопления… Устанавливаются обстоятельства утопления", - говорится в сообщении. Следователи осматривают водоем, назначены экспертизы для установления причин смерти детей.
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае двое детей утонули в пруду

СК: в селе Бикбарда в пруду утонули семилетняя девочка и четырехлетний мальчик

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в пруду в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое управление СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, 13 сентября две девочки шести и семи лет и их четырехлетний брат играли у пруда в селе Бикбарда пермского Куединского округа. Дети были у водоема без взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцам. Ей оказана медицинская помощь.
Тело мальчика нашли не сразу, поисками занималась группа сотрудников МЧС и местные жители на лодках.
"Тело мальчика также обнаружено в водоеме, предварительно, ребенок скончался в результате утопления… Устанавливаются обстоятельства утопления", - говорится в сообщении.
Следователи осматривают водоем, назначены экспертизы для установления причин смерти детей.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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