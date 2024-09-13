https://ria.ru/20240913/deti-1972614943.html

В Пермском крае двое детей утонули в пруду

В Пермском крае двое детей утонули в пруду - РИА Новости, 13.09.2024

В Пермском крае двое детей утонули в пруду

Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в пруду в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:39

2024-09-13T20:39

2024-09-13T20:39

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули в пруду в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевое управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, 13 сентября две девочки шести и семи лет и их четырехлетний брат играли у пруда в селе Бикбарда пермского Куединского округа. Дети были у водоема без взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцам. Ей оказана медицинская помощь. Тело мальчика нашли не сразу, поисками занималась группа сотрудников МЧС и местные жители на лодках. "Тело мальчика также обнаружено в водоеме, предварительно, ребенок скончался в результате утопления… Устанавливаются обстоятельства утопления", - говорится в сообщении. Следователи осматривают водоем, назначены экспертизы для установления причин смерти детей.

https://ria.ru/20240814/delo-1966280560.html

пермский край

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)