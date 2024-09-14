https://ria.ru/20240914/delo-1972659808.html

На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета

На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 14.09.2024

На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета

Уголовное дело по факту жесткой посадки возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:01

2024-09-14T10:01

2024-09-14T10:01

происшествия

россия

алтайский край

рубцовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту жесткой посадки возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края... Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

россия

алтайский край

рубцовский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)