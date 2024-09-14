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На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 14.09.2024
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10:01 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/delo-1972659808.html
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 14.09.2024
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета
Уголовное дело по факту жесткой посадки возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:01
2024-09-14T10:01
происшествия
россия
алтайский край
рубцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту жесткой посадки возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края... Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.
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алтайский край
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происшествия, россия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Рубцовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки самолета

В Алтайском крае возбудили дело после крушения частного легкомоторного самолета

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту жесткой посадки возбуждено после падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края... Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.
На месте падения легкомоторного самолета Cessna в Коми - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайРубцовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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