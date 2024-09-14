https://ria.ru/20240914/delo-1972638560.html

Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину

Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину - РИА Новости, 14.09.2024

Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину

Генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:10

2024-09-14T02:10

2024-09-14T04:14

происшествия

россия

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного Подольска, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, (Кушников. — Прим. ред.) скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием", — сказано в документах. О возбуждении уголовного дела стало известно в январе. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, ему вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части второй статьи 238 УК). Позже Чикова перевели под домашний арест. Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщили о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз.Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января было объявлено о том, что КСПЗ будет национализирован.

https://ria.ru/20240516/zavod-1946321057.html

https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html

россия

подольск

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)