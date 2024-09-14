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Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину - РИА Новости, 14.09.2024
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02:10 14.09.2024 (обновлено: 04:14 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/delo-1972638560.html
Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину
Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину - РИА Новости, 14.09.2024
Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину
Генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:10
2024-09-14T04:14
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного Подольска, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, (Кушников. — Прим. ред.) скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием", — сказано в документах. О возбуждении уголовного дела стало известно в январе. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, ему вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части второй статьи 238 УК). Позже Чикова перевели под домашний арест. Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщили о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз.Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января было объявлено о том, что КСПЗ будет национализирован.
https://ria.ru/20240516/zavod-1946321057.html
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россия
подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину

Гендиректор КСПЗ частично признал вину по делу об аварии в котельной в Подольске

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной подмосковного Подольска, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, (Кушников. — Прим. ред.) скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием", — сказано в документах.
Патроны - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
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О возбуждении уголовного дела стало известно в январе. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, ему вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части второй статьи 238 УК). Позже Чикова перевели под домашний арест.
Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщили о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации.
В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз.
Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января было объявлено о том, что КСПЗ будет национализирован.
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями
3 августа, 04:08
 
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