https://ria.ru/20240914/delo-1972638384.html

В Москве изучили данные со страницы подозреваемого в подготовке теракта

В Москве изучили данные со страницы подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 14.09.2024

В Москве изучили данные со страницы подозреваемого в подготовке теракта

Силовики изучили сведения со страницы соцсети, в том числе удаленные, 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:07

2024-09-14T02:07

2024-09-14T02:08

москва

россия

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сергей лебедев

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силовики изучили сведения со страницы соцсети, в том числе удаленные, 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "В рамках расследования уголовного дела была произведена выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну. А именно изучены данные, в том числе удаленные, со страницы фигуранта в социальной сети, а также со страницы интернет-сообщества, которое также находилось у него в пользовании", - сказал собеседник агентства. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.*Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html

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москва, россия, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия