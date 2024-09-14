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В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 14.09.2024
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03:39 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/britaniya-1972640115.html
В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО
В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 14.09.2024
В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО
Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T03:39
2024-09-14T03:39
россия
нато
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube"Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?", — задался вопросом эксперт.По его словам, британские войска испытывают огромные проблемы, в том числе с нехваткой бюджетных средств, в ВВС готова к бою только половина истребителей, а авианосцы Королевского флота и вовсе не получили никаких самолетов.Как отметил Меркурис, выстраивание враждебных отношений с Москвой будет катастрофой для Лондона.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html
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россия, нато, киев, владимир путин
Россия, НАТО, Киев, Владимир Путин
В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО

Меркурис: эскалация конфликта с РФ будет катастрофой для Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
«
"Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?", — задался вопросом эксперт.
По его словам, британские войска испытывают огромные проблемы, в том числе с нехваткой бюджетных средств, в ВВС готова к бою только половина истребителей, а авианосцы Королевского флота и вовсе не получили никаких самолетов.
Как отметил Меркурис, выстраивание враждебных отношений с Москвой будет катастрофой для Лондона.
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Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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