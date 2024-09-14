https://ria.ru/20240914/briks-1972644784.html

Китай намерен содействовать сотрудничеству БРИКС в области безопасности

Китай намерен содействовать сотрудничеству БРИКС в области безопасности - РИА Новости, 14.09.2024

Китай намерен содействовать сотрудничеству БРИКС в области безопасности

Китай будет содействовать плодотворному сотрудничеству БРИКС в области безопасности, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, выступая на 11-м Сяншаньском форуме по РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:55

2024-09-14T05:55

2024-09-14T05:55

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай будет содействовать плодотворному сотрудничеству БРИКС в области безопасности, заявил замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, выступая на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. "Китай будет продвигать сотрудничество в рамках таких механизмов, как ШОС, БРИКС, Китай-Центральная Азия для взаимодополнения и продвижения схожих инициатив, а также всесторонне реагировать на различные вызовы в процессе построения сообщества единой судьбы ШОС. Содействовать тому, чтобы сотрудничество в рамках Большого БРИКС продолжало приносить плоды в области безопасности", - сказал Чэнь Сяодун. По его словам, Китай также будет сотрудничать со странами Центральной Азии для построении в регионе далекого от конфликтов, дружественного и мирного сообщества единой судьбы. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году. Организаторами форума выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, ранее в нем принимали участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20240914/kitay-1972643150.html

https://ria.ru/20240913/kitay-1972421933.html

китай

пекин

центральная азия

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в мире, китай, пекин, центральная азия, брикс, шос, народно-освободительная армия китая