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Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП
Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП - РИА Новости, 14.09.2024
Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП
Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T06:07
2024-09-14T06:07
2024-09-14T09:25
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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, сообщил корреспондент РИА Новости. Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении агентства после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные. Форт Ирвин — ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. БМП Bradley, которые США поставляют на Украину, неоднократно уничтожались российскими войсками, ряд машин были захвачены как трофеи. Российское руководство заявляло, что такие машины "прекрасно горят" и не изменят ситуацию на фронте. Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
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Корреспондент РИА Новости о карте военной базы США, найденной в захваченном Bradley
Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, передает корреспондент РИА Новости.
Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные.
Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.
2024-09-14T06:07
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП
ВС США забыли карту военной базы Форт Ирвин в отправленной на Украину Bradley