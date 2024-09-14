https://ria.ru/20240914/bmp-1972645217.html

Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП

Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП - РИА Новости, 14.09.2024

Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП

Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:07

2024-09-14T06:07

2024-09-14T09:25

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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, сообщил корреспондент РИА Новости. Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении агентства после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные. Форт Ирвин — ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. БМП Bradley, которые США поставляют на Украину, неоднократно уничтожались российскими войсками, ряд машин были захвачены как трофеи. Российское руководство заявляло, что такие машины "прекрасно горят" и не изменят ситуацию на фронте. Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html

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Корреспондент РИА Новости о карте военной базы США, найденной в захваченном Bradley Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, передает корреспондент РИА Новости. Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные. Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. 2024-09-14T06:07 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато