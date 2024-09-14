https://ria.ru/20240914/bespilotniki-1972687498.html
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 14.09.2024
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:36
2024-09-14T13:36
2024-09-14T13:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого сентября около 12.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника
Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника