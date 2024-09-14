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ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 14.09.2024 (обновлено: 09:56 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/bespilotniki-1972649481.html
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 14.09.2024
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:07
2024-09-14T09:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

МО РФ: ПВО за ночь сбила 19 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
"В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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