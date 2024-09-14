https://ria.ru/20240914/bespilotniki-1972649481.html
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 14.09.2024
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:07
2024-09-14T08:07
2024-09-14T09:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО за ночь сбила 19 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями