https://ria.ru/20240914/bespilotniki-1972649481.html

ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 14.09.2024

ПВО ночью уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:07

2024-09-14T08:07

2024-09-14T09:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)