https://ria.ru/20240914/bespilotnik-1972762812.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области - РИА Новости, 14.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области
Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших и повреждения объектов нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:24
2024-09-14T23:24
2024-09-14T23:30
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших и повреждения объектов нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
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ростовская область, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области
Голубев: ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области