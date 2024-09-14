https://ria.ru/20240914/bespilotnik-1972762812.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области

ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области - РИА Новости, 14.09.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник на западе Ростовской области

Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших и повреждения объектов нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T23:24

2024-09-14T23:24

2024-09-14T23:30

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших и повреждения объектов нет, сообщил губернатор Василий Голубев.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, безопасность