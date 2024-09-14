https://ria.ru/20240914/belousov-1972743004.html

Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих

Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2024

Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:03

2024-09-14T20:03

2024-09-14T20:04

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

виктор горемыкин

валерий герасимов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин", сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первому заместителю министра обороны Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. И поставил это поручение на личный контроль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, андрей белоусов, виктор горемыкин, валерий герасимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)