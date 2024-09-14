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Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 14.09.2024 (обновлено: 20:04 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/belousov-1972743004.html
Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих
Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2024
Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:03
2024-09-14T20:04
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
виктор горемыкин
валерий герасимов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин", сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первому заместителю министра обороны Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. И поставил это поручение на личный контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, андрей белоусов, виктор горемыкин, валерий герасимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Виктор Горемыкин, Валерий Герасимов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Белоусов поручил разобраться с данными о гибели двух военнослужащих

Белоусов поручил разобраться с данными о гибели военных "Эрнеста" и "Гудвина"

© Фото : Администрация Президента РоссииАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин", сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первому заместителю министра обороны Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. И поставил это поручение на личный контроль", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВиктор ГоремыкинВалерий ГерасимовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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