https://ria.ru/20240914/baza-1972642943.html

Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области - РИА Новости, 14.09.2024

Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

Подземная военная база, представляющая из себя комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T04:32

2024-09-14T04:32

2024-09-14T08:57

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ГЕНИЧЕСК, 14 сен — РИА Новости. Подземная военная база, представляющая из себя комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки войск "Днепр", создана российской армией в Херсонской области, она тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Волшебник". "Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание, занятия. И после готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению", — объяснил "Волшебник". По словам офицера, помещения комплекса находятся на глубине около восьми метров, а сама база тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно. "Мы сейчас находимся на глубине восемь метров. Потолок находится на расстоянии четырех метров. То есть 4-4,5 в зависимости от помещения <...> То есть здесь — в местах отдыха личного состава — над нами четыре метра накатов бревен и земли <...> Места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность замаскирована под складки местности. <...> Вентиляционные трубы — они покрашены под складки местности, поэтому с дронов, спутников это место увидеть практически невозможно", — подчеркнул военный. В подземной базе есть места отдыха бойцов, учебные классы, оружейная комната, комната бытового обслуживания, баня, душевая, кухня, столовая, складские и жилые помещения. В скором времени на базе будет освящен православный храм. В комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек. Время обучения каждого отдельного подразделения определяется специальной комиссией индивидуально и может составлять от одной недели до трех месяцев.

https://ria.ru/20240914/alaudinov-1972634487.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подземная база ВС РФ в Херсонской области Подземная база, представляющая из себя комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки войск "Днепр", создана в Херсонской области, рассказал РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным "Волшебник". По словам офицера, база находится на глубине около 8 метров, тщательно замаскирована и обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников практически невозможно. Здесь есть места отдыха бойцов, учебные классы, оружейная комната, комната бытового обслуживания, баня, душевая, кухня, столовая, складские и жилые помещения. В скором времени на базе будет освящен православный храм. 2024-09-14T04:32 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, украина, россия