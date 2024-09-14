https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ

Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2024

Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ

Президент США Джо Байден резко ответил спросившему о главе России Владимире Путине репортеру, пишет Daily Mail. "Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:53

2024-09-14T08:53

2024-09-14T11:48

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден резко ответил спросившему о главе России Владимире Путине репортеру, пишет Daily Mail. "Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?" — обратился Байден к журналисту. Когда репортер надавил на него, президент США резко сказал ему: "Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо".Накануне в Белом доме прошли переговоры Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером, где, по информации СМИ, предполагалось обсуждение разрешения Украине наносить удары западным оружием вглубь России.На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html

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в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия