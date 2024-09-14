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Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2024
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08:53 14.09.2024 (обновлено: 11:48 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html
Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ
Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2024
Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ
Президент США Джо Байден резко ответил спросившему о главе России Владимире Путине репортеру, пишет Daily Mail. "Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:53
2024-09-14T11:48
в мире
сша
джо байден
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден резко ответил спросившему о главе России Владимире Путине репортеру, пишет Daily Mail. "Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?" — обратился Байден к журналисту. Когда репортер надавил на него, президент США резко сказал ему: "Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо".Накануне в Белом доме прошли переговоры Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером, где, по информации СМИ, предполагалось обсуждение разрешения Украине наносить удары западным оружием вглубь России.На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Россия
Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ

Daily Mail: Байден резко ответил спросившему о Путине репортеру Sky News

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден резко ответил спросившему о главе России Владимире Путине репортеру, пишет Daily Mail.

"Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?" — обратился Байден к журналисту.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Трамп задал неожиданный вопрос о России
08:41
Когда репортер надавил на него, президент США резко сказал ему: "Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо".

Накануне в Белом доме прошли переговоры Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером, где, по информации СМИ, предполагалось обсуждение разрешения Украине наносить удары западным оружием вглубь России.

На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
На Западе одной фразой отреагировали на "план" Пентагона по России
09:46
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ПутинРоссия
 
 
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