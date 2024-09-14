https://ria.ru/20240914/bayden-1972646295.html

Основатель Pink Floyd рассказал о дряхлом Джо Байдене

Основатель Pink Floyd рассказал о дряхлом Джо Байдене - РИА Новости, 14.09.2024

Основатель Pink Floyd рассказал о дряхлом Джо Байдене

Американский президент Джо Байден настолько дряхлый, что верит в то, что он повелевает миром, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:36

2024-09-14T06:36

2024-09-14T08:52

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Американский президент Джо Байден настолько дряхлый, что верит в то, что он повелевает миром, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Джо Байден, а он все еще президент США, сказал в телеинтервью: "Мы правим миром". Он такой… дряхлый. Он верит, что является императором мира", - сказал Уотерс. Американские власти считают, что у них есть божественное право на правление всем, поскольку они верят в свое превосходство, подчеркивает он. "Но это не так, Джо. Ты ниже тех из нас, кто заботится о своих братьях и сестрах. Ты ниже нас, потому что ты веришь в массовое убийство тех, кто не согласен с тобой", - добавил Уотерс. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роджер Уотерс: Байден верит, что является императором мира Байден настолько дряхлый, что верит в то, что он властитель мира, заявил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. 2024-09-14T06:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, оон, pink floyd