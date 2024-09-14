https://ria.ru/20240914/bavarija-1972715581.html
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков - РИА Новости, 14.09.2024
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков
В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:49
2024-09-14T16:49
2024-09-14T16:49
экономика
бавария
германия
пиво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание Bild. "Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря", - пишет Bild. Владелец пивоварни Криста Цоллер заявила изданию, что она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами. "Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе", - сказала Цоллер. По её словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование. Кроме того, по мнению Цоллер, проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия. При этом Цоллер намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать посетителей.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html
бавария
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бавария, германия, пиво
Экономика, Бавария, Германия, Пиво
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков
Bild: в Баварии из-за убытков закроется пивоварня, проработавшая 334 года
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание Bild.
"Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря", - пишет Bild.
Владелец пивоварни Криста Цоллер заявила изданию, что она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами.
"Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе", - сказала Цоллер. По её словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование. Кроме того, по мнению Цоллер, проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия.
При этом Цоллер намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать посетителей.