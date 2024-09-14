https://ria.ru/20240914/bavarija-1972715581.html

В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков

В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков - РИА Новости, 14.09.2024

В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков

В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:49

2024-09-14T16:49

2024-09-14T16:49

экономика

бавария

германия

пиво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание Bild. "Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря", - пишет Bild. Владелец пивоварни Криста Цоллер заявила изданию, что она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами. "Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе", - сказала Цоллер. По её словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование. Кроме того, по мнению Цоллер, проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия. При этом Цоллер намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать посетителей.

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

бавария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, бавария, германия, пиво