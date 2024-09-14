Рейтинг@Mail.ru
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/bavarija-1972715581.html
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков - РИА Новости, 14.09.2024
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков
В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:49
2024-09-14T16:49
экономика
бавария
германия
пиво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание Bild. "Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря", - пишет Bild. Владелец пивоварни Криста Цоллер заявила изданию, что она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами. "Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе", - сказала Цоллер. По её словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование. Кроме того, по мнению Цоллер, проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия. При этом Цоллер намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать посетителей.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бавария, германия, пиво
Экономика, Бавария, Германия, Пиво
В Баварии одну из старейших пивоварен закроют из-за убытков

Bild: в Баварии из-за убытков закроется пивоварня, проработавшая 334 года

© Depositphotos.com / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года, став таким образом одной из старейших пивоварен региона, сообщило издание Bild.
"Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря", - пишет Bild.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Германия победила свою промышленность
3 сентября, 08:00
Владелец пивоварни Криста Цоллер заявила изданию, что она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами.
"Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе", - сказала Цоллер. По её словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование. Кроме того, по мнению Цоллер, проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия.
При этом Цоллер намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать посетителей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаБаварияГерманияПиво
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала