https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html

В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами

В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами - РИА Новости, 14.09.2024

В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами

Грузовик врезался в автобус с пассажирами на трассе в Пермском крае, количество пострадавших уточняется, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T23:17

2024-09-14T23:17

2024-09-14T23:17

происшествия

авто

пермский край

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с пассажирами на трассе в Пермском крае, количество пострадавших уточняется, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу вечером на трассе Березники-Чкалова грузовик FAW выехал на "встречку" и врезался в автобус ПАЗ. По предварительной информации, водитель 1968 года рождения не справился с управлением. "В ДТП пострадали пассажиры автобуса, количество пострадавших устанавливается. По факту автоаварии проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

пермский край

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происшествия, авто, пермский край, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом