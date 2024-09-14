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В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами
В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами - РИА Новости, 14.09.2024
В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами
Грузовик врезался в автобус с пассажирами на трассе в Пермском крае, количество пострадавших уточняется, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:17
2024-09-14T23:17
2024-09-14T23:17
происшествия
авто
пермский край
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Грузовик врезался в автобус с пассажирами на трассе в Пермском крае, количество пострадавших уточняется, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу вечером на трассе Березники-Чкалова грузовик FAW выехал на "встречку" и врезался в автобус ПАЗ. По предварительной информации, водитель 1968 года рождения не справился с управлением. "В ДТП пострадали пассажиры автобуса, количество пострадавших устанавливается. По факту автоаварии проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, авто, пермский край, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Пермский край, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами
В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами, есть пострадавшие