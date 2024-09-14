https://ria.ru/20240914/armeniya-1972688356.html

Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении

Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении - РИА Новости, 14.09.2024

Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении

Экономические успехи Армении обеспечены в первую очередь интеграцией с ЕАЭС, заявил армянским журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:47

2024-09-14T13:47

2024-09-14T13:47

армения

россия

алексей оверчук

никол пашинян

мгер григорян

евразийский экономический союз

экономика

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Экономические успехи Армении обеспечены в первую очередь интеграцией с ЕАЭС, заявил армянским журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, в ходе визита в Армению он встретился с премьером Николом Пашиняном, с которым обстоятельно обсудил двухстороннюю повестку, экономические итоги, товарооборот, который между Российской Федерацией и Арменией, растет. По его словам, в этом году за первые полгода товарооборот превысил 8,4 миллиарда долларов. "Это, конечно же, огромный плюс. Мы видим, как растет и развивается экономика Армении, демонстрирует лучшие темпы роста ВВП в ЕАЭС, и мы все понимает, что такие экономические успехи в первую очередь обеспечены благодаря интеграционным связям с Евразийским экономическим союзом. Это и доступ к рынку объемом 190 миллионов человек. Это, конечно же, и беспошлинная торговля, и свобода перемещения товаров, рабочей силы, капиталов, услуг. И это та постоянная работа, которая ведется всеми нашими пятью странами в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Оверчук армянским журналистам во время посещения восстановленных с помощью российской стороны участков железной дороги, поврежденных от майского наводнения. По его словам, в рамках союза Армения играет очень активную роль, позитивную роль. "В этом году Армения является председателем Евразийского экономического союза. И мы обсуждали с (Пашиняном - ред.) эти вопросы. Кроме того, конечно же, мы обсуждали и планы на будущее, поэтому здесь очень хорошая обстоятельная беседа состоялась", - сказал вице-премьер Помимо этого, по его словам, была встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном. "Там, конечно, мы в больших деталях прошлись по всей нашей двухсторонней повестке. Встреча продолжалась около пяти часов, что говорит о том, что действительно работы у нас совместной очень много. Мы рассмотрели вопросы и транспортного сообщения, вопросы взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере. Рассмотрели вопросы, связанные с авиацией, с туризмом. Туризм очень развивается между нашими странами. В 2023-м году из России сюда порядка 1 миллиона человек приехало туристами. Есть большая востребованность Армении как туристического направления. Наши люди сюда очень любят ездить", - отметил Оверчук. По его словам, российская сторона будет прилагать все возможное для того, чтобы эти связи между странами крепли. Отвечая на вопрос о сложностях в политических отношениях, российский вице-премьер заявил, что есть медийный фон, который бывает действительно негативным, но есть и реальный мир. "Вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге. Увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связей между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении и Евразийского экономического союза. И вот нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в медийной информационной повестке, которая часто просто не соответствует действительности", - отметил Оверчук.

https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html

https://ria.ru/20240508/armeniya-1944792185.html

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Ольга Фомченкова

армения, россия, алексей оверчук, никол пашинян, мгер григорян, евразийский экономический союз, экономика