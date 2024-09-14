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Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении - РИА Новости, 14.09.2024
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13:47 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/armeniya-1972688356.html
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении - РИА Новости, 14.09.2024
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении
Экономические успехи Армении обеспечены в первую очередь интеграцией с ЕАЭС, заявил армянским журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:47
2024-09-14T13:47
армения
россия
алексей оверчук
никол пашинян
мгер григорян
евразийский экономический союз
экономика
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Экономические успехи Армении обеспечены в первую очередь интеграцией с ЕАЭС, заявил армянским журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, в ходе визита в Армению он встретился с премьером Николом Пашиняном, с которым обстоятельно обсудил двухстороннюю повестку, экономические итоги, товарооборот, который между Российской Федерацией и Арменией, растет. По его словам, в этом году за первые полгода товарооборот превысил 8,4 миллиарда долларов. "Это, конечно же, огромный плюс. Мы видим, как растет и развивается экономика Армении, демонстрирует лучшие темпы роста ВВП в ЕАЭС, и мы все понимает, что такие экономические успехи в первую очередь обеспечены благодаря интеграционным связям с Евразийским экономическим союзом. Это и доступ к рынку объемом 190 миллионов человек. Это, конечно же, и беспошлинная торговля, и свобода перемещения товаров, рабочей силы, капиталов, услуг. И это та постоянная работа, которая ведется всеми нашими пятью странами в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Оверчук армянским журналистам во время посещения восстановленных с помощью российской стороны участков железной дороги, поврежденных от майского наводнения. По его словам, в рамках союза Армения играет очень активную роль, позитивную роль. "В этом году Армения является председателем Евразийского экономического союза. И мы обсуждали с (Пашиняном - ред.) эти вопросы. Кроме того, конечно же, мы обсуждали и планы на будущее, поэтому здесь очень хорошая обстоятельная беседа состоялась", - сказал вице-премьер Помимо этого, по его словам, была встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном. "Там, конечно, мы в больших деталях прошлись по всей нашей двухсторонней повестке. Встреча продолжалась около пяти часов, что говорит о том, что действительно работы у нас совместной очень много. Мы рассмотрели вопросы и транспортного сообщения, вопросы взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере. Рассмотрели вопросы, связанные с авиацией, с туризмом. Туризм очень развивается между нашими странами. В 2023-м году из России сюда порядка 1 миллиона человек приехало туристами. Есть большая востребованность Армении как туристического направления. Наши люди сюда очень любят ездить", - отметил Оверчук. По его словам, российская сторона будет прилагать все возможное для того, чтобы эти связи между странами крепли. Отвечая на вопрос о сложностях в политических отношениях, российский вице-премьер заявил, что есть медийный фон, который бывает действительно негативным, но есть и реальный мир. "Вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге. Увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связей между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении и Евразийского экономического союза. И вот нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в медийной информационной повестке, которая часто просто не соответствует действительности", - отметил Оверчук.
https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944792185.html
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армения, россия, алексей оверчук, никол пашинян, мгер григорян, евразийский экономический союз, экономика
Армения, Россия, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Мгер Григорян, Евразийский экономический союз, Экономика
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении

Вице-премьер Оверчук: экономические успехи Армении обеспечены интеграцией с ЕАЭС

© Фото : Правительство АрменииПремьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Правительство Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Экономические успехи Армении обеспечены в первую очередь интеграцией с ЕАЭС, заявил армянским журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, в ходе визита в Армению он встретился с премьером Николом Пашиняном, с которым обстоятельно обсудил двухстороннюю повестку, экономические итоги, товарооборот, который между Российской Федерацией и Арменией, растет. По его словам, в этом году за первые полгода товарооборот превысил 8,4 миллиарда долларов.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
8 мая, 21:43
"Это, конечно же, огромный плюс. Мы видим, как растет и развивается экономика Армении, демонстрирует лучшие темпы роста ВВП в ЕАЭС, и мы все понимает, что такие экономические успехи в первую очередь обеспечены благодаря интеграционным связям с Евразийским экономическим союзом. Это и доступ к рынку объемом 190 миллионов человек. Это, конечно же, и беспошлинная торговля, и свобода перемещения товаров, рабочей силы, капиталов, услуг. И это та постоянная работа, которая ведется всеми нашими пятью странами в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Оверчук армянским журналистам во время посещения восстановленных с помощью российской стороны участков железной дороги, поврежденных от майского наводнения.
По его словам, в рамках союза Армения играет очень активную роль, позитивную роль. "В этом году Армения является председателем Евразийского экономического союза. И мы обсуждали с (Пашиняном - ред.) эти вопросы. Кроме того, конечно же, мы обсуждали и планы на будущее, поэтому здесь очень хорошая обстоятельная беседа состоялась", - сказал вице-премьер
Помимо этого, по его словам, была встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном. "Там, конечно, мы в больших деталях прошлись по всей нашей двухсторонней повестке. Встреча продолжалась около пяти часов, что говорит о том, что действительно работы у нас совместной очень много. Мы рассмотрели вопросы и транспортного сообщения, вопросы взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере. Рассмотрели вопросы, связанные с авиацией, с туризмом. Туризм очень развивается между нашими странами. В 2023-м году из России сюда порядка 1 миллиона человек приехало туристами. Есть большая востребованность Армении как туристического направления. Наши люди сюда очень любят ездить", - отметил Оверчук. По его словам, российская сторона будет прилагать все возможное для того, чтобы эти связи между странами крепли.
Отвечая на вопрос о сложностях в политических отношениях, российский вице-премьер заявил, что есть медийный фон, который бывает действительно негативным, но есть и реальный мир. "Вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге. Увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связей между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении и Евразийского экономического союза. И вот нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в медийной информационной повестке, которая часто просто не соответствует действительности", - отметил Оверчук.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Армения готова к взаимодействию со странами ЕАЭС, заявил Пашинян
8 мая, 19:46
 
АрменияРоссияАлексей ОверчукНикол ПашинянМгер ГригорянЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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