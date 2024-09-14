https://ria.ru/20240914/apple-1972646730.html

Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти

Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти - РИА Новости, 14.09.2024

Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти

Функция блокировки "серых" запчастей и аксессуаров у Apple существует давно, однако она срабатывает при определенных условиях, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:47

2024-09-14T06:47

2024-09-14T07:01

apple

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Функция блокировки "серых" запчастей и аксессуаров у Apple существует давно, однако она срабатывает при определенных условиях, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Apple уже давно занимается блокировкой "серых" запчастей или аксессуаров. Например, если человек покупает неофициальную зарядку, через некоторое время она перестанет работать. Это может происходить из-за программной блокировки", — сообщил Дащенко. Он объяснил, что у каждого устройства есть свой официальный серийный номер. Производители неофициальных зарядок копируют один серийный номер зарядного кабеля и масштабируют его на всю партию. Так, если в Apple понимают, что количество "серых" зарядных кабелей с одним и тем же серийным номером превышает определенное количество, они начинают блокировать "серые" зарядки на программном уровне, и устройства компании перестают распознавать аксессуар. Эксперт считает, что большинство запчастей в гаджетах американской компании также имеют свои серийные номера. "Видимо, в Apple научились удаленно отслеживать номера запчастей в своих устройствах, чтобы собирать и анализировать некие данные и заодно проверять, насколько тот или иной телефон может быть неконсистентным, то есть, например, есть ли у него запчасти от других устройств, которые могли быть украдены", — уточнил он. По словам Дащенко, все составные части потенциально украденного смартфона попадают в черный список, после чего они могут быть заблокированы, если их дистанционно обнаружат уже в другом телефоне. В свою очередь, если пользователи чинят свои устройства в сертифицированных сервисных центрах, то проблем возникнуть не должно. Однако были случаи, когда даже в сертифицированных центрах людям предлагали установить нелицензионные запчасти, например, в целях экономии, ведь "серые" детали могут стоить дешевле, отметил Дащенко. Он предположил, что если пользователи столкнутся с массовыми случаями удаленной блокировки устройств и существенным ростом стоимости ремонта, то они могут начать рассматривать смартфоны других производителей.

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https://ria.ru/20240909/apple-1971705388.html

https://ria.ru/20240909/apple-1971704980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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apple, технологии, лаборатория касперского