Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 14.09.2024 (обновлено: 07:01 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/apple-1972646730.html
Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти
Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти - РИА Новости, 14.09.2024
Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти
Функция блокировки "серых" запчастей и аксессуаров у Apple существует давно, однако она срабатывает при определенных условиях, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T06:47
2024-09-14T07:01
apple
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Функция блокировки "серых" запчастей и аксессуаров у Apple существует давно, однако она срабатывает при определенных условиях, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Apple уже давно занимается блокировкой "серых" запчастей или аксессуаров. Например, если человек покупает неофициальную зарядку, через некоторое время она перестанет работать. Это может происходить из-за программной блокировки", — сообщил Дащенко. Он объяснил, что у каждого устройства есть свой официальный серийный номер. Производители неофициальных зарядок копируют один серийный номер зарядного кабеля и масштабируют его на всю партию. Так, если в Apple понимают, что количество "серых" зарядных кабелей с одним и тем же серийным номером превышает определенное количество, они начинают блокировать "серые" зарядки на программном уровне, и устройства компании перестают распознавать аксессуар. Эксперт считает, что большинство запчастей в гаджетах американской компании также имеют свои серийные номера. "Видимо, в Apple научились удаленно отслеживать номера запчастей в своих устройствах, чтобы собирать и анализировать некие данные и заодно проверять, насколько тот или иной телефон может быть неконсистентным, то есть, например, есть ли у него запчасти от других устройств, которые могли быть украдены", — уточнил он. По словам Дащенко, все составные части потенциально украденного смартфона попадают в черный список, после чего они могут быть заблокированы, если их дистанционно обнаружат уже в другом телефоне. В свою очередь, если пользователи чинят свои устройства в сертифицированных сервисных центрах, то проблем возникнуть не должно. Однако были случаи, когда даже в сертифицированных центрах людям предлагали установить нелицензионные запчасти, например, в целях экономии, ведь "серые" детали могут стоить дешевле, отметил Дащенко. Он предположил, что если пользователи столкнутся с массовыми случаями удаленной блокировки устройств и существенным ростом стоимости ремонта, то они могут начать рассматривать смартфоны других производителей.
https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html
https://ria.ru/20240909/apple-1971705388.html
https://ria.ru/20240909/apple-1971704980.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cda834544d34f02e4fb834e98554318f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
apple, технологии, лаборатория касперского
Apple, Технологии, Лаборатория Касперского
Эксперт объяснил, когда Apple блокирует "серые" запчасти

Эксперт: Apple давно блокирует "серые" запчасти, но при определенных условиях

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Функция блокировки "серых" запчастей и аксессуаров у Apple существует давно, однако она срабатывает при определенных условиях, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Apple уже давно занимается блокировкой "серых" запчастей или аксессуаров. Например, если человек покупает неофициальную зарядку, через некоторое время она перестанет работать. Это может происходить из-за программной блокировки", — сообщил Дащенко.
Уоррен Баффет - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Инвестиционный холдинг Баффета почти вдвое сократил свою долю в Apple
3 августа, 22:01
Он объяснил, что у каждого устройства есть свой официальный серийный номер. Производители неофициальных зарядок копируют один серийный номер зарядного кабеля и масштабируют его на всю партию. Так, если в Apple понимают, что количество "серых" зарядных кабелей с одним и тем же серийным номером превышает определенное количество, они начинают блокировать "серые" зарядки на программном уровне, и устройства компании перестают распознавать аксессуар.
Эксперт считает, что большинство запчастей в гаджетах американской компании также имеют свои серийные номера. "Видимо, в Apple научились удаленно отслеживать номера запчастей в своих устройствах, чтобы собирать и анализировать некие данные и заодно проверять, насколько тот или иной телефон может быть неконсистентным, то есть, например, есть ли у него запчасти от других устройств, которые могли быть украдены", — уточнил он.
По словам Дащенко, все составные части потенциально украденного смартфона попадают в черный список, после чего они могут быть заблокированы, если их дистанционно обнаружат уже в другом телефоне.
Новый iPhone 16 представлен в штаб-квартире Apple в Калифорнии. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Apple представила обновленную линейку iPhone 16
9 сентября, 21:45
В свою очередь, если пользователи чинят свои устройства в сертифицированных сервисных центрах, то проблем возникнуть не должно. Однако были случаи, когда даже в сертифицированных центрах людям предлагали установить нелицензионные запчасти, например, в целях экономии, ведь "серые" детали могут стоить дешевле, отметил Дащенко.
Он предположил, что если пользователи столкнутся с массовыми случаями удаленной блокировки устройств и существенным ростом стоимости ремонта, то они могут начать рассматривать смартфоны других производителей.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Apple представила новые наушники AirPods
9 сентября, 21:33
 
AppleТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала