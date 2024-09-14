https://ria.ru/20240914/alaudinov-1972634487.html
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Украинские военные в Курской области испытывают проблемы с обеспечением, в подразделениях ВСУ началась дезорганизация, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T00:44
2024-09-14T00:44
2024-09-14T00:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военные в Курской области испытывают проблемы с обеспечением, в подразделениях ВСУ началась дезорганизация, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."У них (у ВСУ. — Прим. ред.) идет полная дезорганизация, все пытаются убежать с территории России <…> У них там очень серьезная паника. Большие проблемы с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это", — рассказал генерал-майор. Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 12,7 тысячи военных и 108 танков.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html
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россия, курская область, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов: в подразделениях ВСУ в Курской области началась полная дезорганизация