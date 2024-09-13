https://ria.ru/20240913/zoloto-1972483865.html

Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 13.09.2024

Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию

Цена на золото установила новый рекорд, впервые в истории поднявшись выше 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:38

2024-09-13T12:38

2024-09-13T14:40

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена на золото установила новый рекорд, впервые в истории поднявшись выше 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.К 12:34 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 18,45 доллара, или на 0,71 процента, — до 2599,05 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее он подскакивал до 2600,75 доллара.Декабрьский фьючерс на серебро при этом прибавлял 1,26 процента, поднявшись до 30,485 доллара за унцию.Цены на драгметаллы существенно растут с начала недели. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а золото расценивается как актив-убежище.На ситуацию оказывают влияние ожидания инвесторов по поводу снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Это ослабит доллар и, соответственно, поддержит спрос на золото держателей других валют.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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торги, экономика, цены на нефть