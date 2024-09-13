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Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 13.09.2024
Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию
Цена на золото установила новый рекорд, впервые в истории поднявшись выше 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:38
2024-09-13T12:38
2024-09-13T14:40
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена на золото установила новый рекорд, впервые в истории поднявшись выше 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.К 12:34 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 18,45 доллара, или на 0,71 процента, — до 2599,05 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее он подскакивал до 2600,75 доллара.Декабрьский фьючерс на серебро при этом прибавлял 1,26 процента, поднявшись до 30,485 доллара за унцию.Цены на драгметаллы существенно растут с начала недели. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а золото расценивается как актив-убежище.На ситуацию оказывают влияние ожидания инвесторов по поводу снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Это ослабит доллар и, соответственно, поддержит спрос на золото держателей других валют.
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торги, экономика, цены на нефть
Торги, Экономика, Цены на нефть
Биржевая цена на золото превысила 2600 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые превысила 2600 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена на золото установила новый рекорд, впервые в истории поднявшись выше 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
К 12:34 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 18,45 доллара, или на 0,71 процента, — до 2599,05 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее он подскакивал до 2600,75 доллара.
Декабрьский фьючерс на серебро при этом прибавлял 1,26 процента, поднявшись до 30,485 доллара за унцию.
Цены на драгметаллы существенно растут с начала недели. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а золото расценивается как актив-убежище.
На ситуацию оказывают влияние ожидания инвесторов по поводу снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США
. Это ослабит доллар и, соответственно, поддержит спрос на золото держателей других валют.