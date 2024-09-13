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Цена на золото установила новый рекорд - РИА Новости, 13.09.2024
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08:43 13.09.2024 (обновлено: 09:53 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zoloto-1972430810.html
Цена на золото установила новый рекорд
Цена на золото установила новый рекорд - РИА Новости, 13.09.2024
Цена на золото установила новый рекорд
Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:43
2024-09-13T09:53
экономика
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 14,9 доллара, или на 0,58 процента — до 2595,45 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — 2598,2 доллара.Декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,67 процента, поднявшись до 30,312 доллара за унцию. С начала недели золото выросло в цене на 2,85 процента, а серебро — на 7,5. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
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экономика, нью-йорк (город)
Экономика, Нью-Йорк (город)
Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото поднялась до 2595,45 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотой слиток. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 14,9 доллара, или на 0,58 процента — до 2595,45 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — 2598,2 доллара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Вчера, 08:00
Декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,67 процента, поднявшись до 30,312 доллара за унцию.
С начала недели золото выросло в цене на 2,85 процента, а серебро — на 7,5. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.
Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
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