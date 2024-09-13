https://ria.ru/20240913/zoloto-1972430810.html

Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото установила новый рекорд - РИА Новости, 13.09.2024

Цена на золото установила новый рекорд

Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:43

2024-09-13T08:43

2024-09-13T09:53

экономика

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Золото продолжает дорожать, обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 14,9 доллара, или на 0,58 процента — до 2595,45 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — 2598,2 доллара.Декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,67 процента, поднявшись до 30,312 доллара за унцию. С начала недели золото выросло в цене на 2,85 процента, а серебро — на 7,5. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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нью-йорк (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нью-йорк (город)