Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zhitelnitsa-1972420049.html
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ
Жительница приграничного курского села Тёткино Наталья Голышевская рассказала РИА Новости, что четыре дня провела в подвале детсада с мужем-инвалидом, прячась... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:48
2024-09-13T05:48
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428394_0:355:919:872_1920x0_80_0_0_193268596583a9c70fcd567e758f25a4.jpg
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Жительница приграничного курского села Тёткино Наталья Голышевская рассказала РИА Новости, что четыре дня провела в подвале детсада с мужем-инвалидом, прячась от обстрелов ВСУ, пока их не эвакуировали вместе с любимой собакой российские военные. Маленький щенок по кличке Патрон Кузьмич стал всеобщим любимцем в пункте временного размещения, где теперь живут его хозяева Наталья и ее муж-инвалид. Сюда они прибыли из курского приграничного села Тёткино. "В ночь на 9 августа у нас начался очень сильный обстрел. Ну и мы решили уезжать. Нас эвакуировали военные на бронированной машине: нас с мужем, соседку и ее лежачего отца, двух бабушек и еще одного мужчину. Мы до этого сидели четыре дня в подвале детского сада. Ни света у нас не было, ни воды, ни газа, ничего. А потом просто было затишье, я вышла наверх, а глава нашего поселка и военные предложили вывезти", - рассказала Голышевская. По ее словам, когда собирались, отвязали собак, выпустили птицу. Пришлось им оставить и кошек, и кроликов. "Щенка побоялись оставлять, он маленький, чужие собаки могли разорвать, поэтому забрали. Конечно, он - часть нашего дома. Возможно, он - единственное, что от него осталось ", - говорит женщина. По ее словам, в Тёткино много административных зданий уже разрушили ВСУ, а дома украинские военные сжигают дронами целенаправленно. "Жгут, уничтожают дома целенаправленно. Как наши люди говорят, что, по сводкам, скорее всего будет улучшение этой обстановки, а они (ВСУ - ред .), уходя, видимо, нагадить хотят", - рассказала Наталья. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970675108.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428394_0:269:919:958_1920x0_80_0_0_5f5ea7e0cbbdbfb086fb27d4b4f3f03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ

Курская жительница четыре дня пряталась в подвале детсада с мужем-инвалидом

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела ВСУ в Курской области
Последствия обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Жительница приграничного курского села Тёткино Наталья Голышевская рассказала РИА Новости, что четыре дня провела в подвале детсада с мужем-инвалидом, прячась от обстрелов ВСУ, пока их не эвакуировали вместе с любимой собакой российские военные.
Маленький щенок по кличке Патрон Кузьмич стал всеобщим любимцем в пункте временного размещения, где теперь живут его хозяева Наталья и ее муж-инвалид. Сюда они прибыли из курского приграничного села Тёткино.
Беженка из курского приграничного поселка о зверствах наемниках ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Беженка из курского приграничья рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах
5 сентября, 04:09
"В ночь на 9 августа у нас начался очень сильный обстрел. Ну и мы решили уезжать. Нас эвакуировали военные на бронированной машине: нас с мужем, соседку и ее лежачего отца, двух бабушек и еще одного мужчину. Мы до этого сидели четыре дня в подвале детского сада. Ни света у нас не было, ни воды, ни газа, ничего. А потом просто было затишье, я вышла наверх, а глава нашего поселка и военные предложили вывезти", - рассказала Голышевская.
По ее словам, когда собирались, отвязали собак, выпустили птицу. Пришлось им оставить и кошек, и кроликов.
"Щенка побоялись оставлять, он маленький, чужие собаки могли разорвать, поэтому забрали. Конечно, он - часть нашего дома. Возможно, он - единственное, что от него осталось ", - говорит женщина.
По ее словам, в Тёткино много административных зданий уже разрушили ВСУ, а дома украинские военные сжигают дронами целенаправленно. "Жгут, уничтожают дома целенаправленно. Как наши люди говорят, что, по сводкам, скорее всего будет улучшение этой обстановки, а они (ВСУ - ред .), уходя, видимо, нагадить хотят", - рассказала Наталья.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Курской области рассказали, как ВСУ хотели прикрыться "живым щитом"
4 сентября, 11:45
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи
28 августа, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала