https://ria.ru/20240913/zhitelnitsa-1972420049.html

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от обстрелов ВСУ

Жительница приграничного курского села Тёткино Наталья Голышевская рассказала РИА Новости, что четыре дня провела в подвале детсада с мужем-инвалидом, прячась... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:48

2024-09-13T05:48

2024-09-13T05:48

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Жительница приграничного курского села Тёткино Наталья Голышевская рассказала РИА Новости, что четыре дня провела в подвале детсада с мужем-инвалидом, прячась от обстрелов ВСУ, пока их не эвакуировали вместе с любимой собакой российские военные. Маленький щенок по кличке Патрон Кузьмич стал всеобщим любимцем в пункте временного размещения, где теперь живут его хозяева Наталья и ее муж-инвалид. Сюда они прибыли из курского приграничного села Тёткино. "В ночь на 9 августа у нас начался очень сильный обстрел. Ну и мы решили уезжать. Нас эвакуировали военные на бронированной машине: нас с мужем, соседку и ее лежачего отца, двух бабушек и еще одного мужчину. Мы до этого сидели четыре дня в подвале детского сада. Ни света у нас не было, ни воды, ни газа, ничего. А потом просто было затишье, я вышла наверх, а глава нашего поселка и военные предложили вывезти", - рассказала Голышевская. По ее словам, когда собирались, отвязали собак, выпустили птицу. Пришлось им оставить и кошек, и кроликов. "Щенка побоялись оставлять, он маленький, чужие собаки могли разорвать, поэтому забрали. Конечно, он - часть нашего дома. Возможно, он - единственное, что от него осталось ", - говорит женщина. По ее словам, в Тёткино много административных зданий уже разрушили ВСУ, а дома украинские военные сжигают дронами целенаправленно. "Жгут, уничтожают дома целенаправленно. Как наши люди говорят, что, по сводкам, скорее всего будет улучшение этой обстановки, а они (ВСУ - ред .), уходя, видимо, нагадить хотят", - рассказала Наталья. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/vsu-1970675108.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия