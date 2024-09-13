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В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии - РИА Новости, 13.09.2024
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17:30 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972571240.html
В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии
В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии - РИА Новости, 13.09.2024
В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова была назначена послом... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:30
2024-09-13T17:30
россия
маврикий
мария захарова
ирада зейналова
владимир путин
нтв (телеканал)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова была назначена послом России на Маврикии - по словам Захаровой, Зейналова является журналистом-международником, она обладатель второго высшего образования с красным дипломом в Дипакадемии МИД России. В пятницу президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Захарова указала на то, что получает много вопросов о том, как телеведущая может стать дипломатом. "Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России", - написала официальный представитель МИД РФ. Случаев, когда люди, связанные с журналистикой, становились дипломатами, по словам Захаровой, немало, это распространенное явление.
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россия
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россия, маврикий, мария захарова, ирада зейналова, владимир путин, нтв (телеканал), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Маврикий, Мария Захарова, Ирада Зейналова, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии

Захарова: Зейналова — не только журналист, у нее красный диплом Дипакадемии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ирада Зейналова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова была назначена послом России на Маврикии - по словам Захаровой, Зейналова является журналистом-международником, она обладатель второго высшего образования с красным дипломом в Дипакадемии МИД России.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий.
Захарова указала на то, что получает много вопросов о том, как телеведущая может стать дипломатом. "Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России", - написала официальный представитель МИД РФ.
Случаев, когда люди, связанные с журналистикой, становились дипломатами, по словам Захаровой, немало, это распространенное явление.
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Биография Ирады Зейналовой
Вчера, 15:52
 
РоссияМаврикийМария ЗахароваИрада ЗейналоваВладимир ПутинНТВ (телеканал)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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