https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972571240.html

В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии

В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии - РИА Новости, 13.09.2024

В МИД объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова была назначена послом... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:30

2024-09-13T17:30

2024-09-13T17:30

россия

маврикий

мария захарова

ирада зейналова

владимир путин

нтв (телеканал)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила, почему телеведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова была назначена послом России на Маврикии - по словам Захаровой, Зейналова является журналистом-международником, она обладатель второго высшего образования с красным дипломом в Дипакадемии МИД России. В пятницу президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Захарова указала на то, что получает много вопросов о том, как телеведущая может стать дипломатом. "Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России", - написала официальный представитель МИД РФ. Случаев, когда люди, связанные с журналистикой, становились дипломатами, по словам Захаровой, немало, это распространенное явление.

https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972545384.html

россия

маврикий

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россия, маврикий, мария захарова, ирада зейналова, владимир путин, нтв (телеканал), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)