https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:06
2024-09-13T14:06
2024-09-13T14:06
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курская область
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский намерен уничтожить украинское население. Ранее Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. "План Зеленского уничтожить украинское население до последнего украинца, в принципе, действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что руководство Киева не думает о своем народе, ведет себя как инопланетяне или иностранцы.
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россия, курская область, киев, владимир зеленский, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Алаудинов: Зеленский намерен уничтожить население до последнего украинца