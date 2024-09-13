Рейтинг@Mail.ru
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:06
2024-09-13T14:06
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
владимир зеленский
апты алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский намерен уничтожить украинское население. Ранее Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. "План Зеленского уничтожить украинское население до последнего украинца, в принципе, действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что руководство Киева не думает о своем народе, ведет себя как инопланетяне или иностранцы.
https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, киев, владимир зеленский, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов

Алаудинов: Зеленский намерен уничтожить население до последнего украинца

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский намерен уничтожить украинское население.
Ранее Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области.
"План Зеленского уничтожить украинское население до последнего украинца, в принципе, действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что руководство Киева не думает о своем народе, ведет себя как инопланетяне или иностранцы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
11 сентября, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВладимир ЗеленскийАпты АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала