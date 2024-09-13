https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html

Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов

Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.09.2024

Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:06

2024-09-13T14:06

2024-09-13T14:06

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

владимир зеленский

апты алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский намерен уничтожить украинское население. Ранее Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. "План Зеленского уничтожить украинское население до последнего украинца, в принципе, действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что руководство Киева не думает о своем народе, ведет себя как инопланетяне или иностранцы.

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html

россия

курская область

киев

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